Bugün maç var mı? 5 Şubat Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
5 Şubat Perşembe günü spor takvimi, futbol ve basketbol başta olmak üzere birçok branşta oynanacak önemli karşılaşmalarla dikkat çekiyor. Gün boyunca sahaya çıkacak takımlar, kritik mücadelelerde galibiyet ararken; sporseverler maç programı, başlama saatleri ve yayınlanacağı kanalları yakından takip ediyor. Peki, bugün maç var mı? 5 Şubat Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
5 Şubat Perşembe akşamı spor arenasında tempo yükseliyor. Futbol başta olmak üzere farklı branşlarda oynanacak kritik karşılaşmalar, ekran başındaki sporseverlere heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Maç saatleri, yayınlanacağı kanallar ve gecenin öne çıkan mücadeleleri spor gündeminin ilk sıralarında yer alırken, tüm ayrıntılar haberin devamında sporseverleri bekliyor.
YAYINLAR
- 16.00 – TRT Spor: Gündem Futbol Transfer (Futbol)
- 18.30 – TRT Spor: Aktüel Futbol Transfer (Futbol) – Canlı
- 20.30 – S Sport Plus: Al Okhdood – Al Hilal (Futbol) – Canlı
- 20.30 – TRT Spor: Al Okhdood – Al Hilal (Futbol) – Canlı
- 20.30 – ATV: Fenerbahçe – Erzurumspor FK (Futbol) – Canlı
- 23.00 – S Sport Plus: Real Betis – Atletico Madrid (Futbol) – Canlı
- 23.00 – beIN Sports 4: Strasbourg – Monaco (Futbol) – Canlı
- 23.00 – TRT Spor: Atalanta – Juventus (Futbol) – Canlı