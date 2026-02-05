Bugün maç var mı? 5 Şubat Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

5 Şubat Perşembe akşamı spor arenasında tempo yükseliyor. Futbol başta olmak üzere farklı branşlarda oynanacak kritik karşılaşmalar, ekran başındaki sporseverlere heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Maç saatleri, yayınlanacağı kanallar ve gecenin öne çıkan mücadeleleri spor gündeminin ilk sıralarında yer alırken, tüm ayrıntılar haberin devamında sporseverleri bekliyor.

YAYINLAR

16.00 – TRT Spor: Gündem Futbol Transfer (Futbol)

18.30 – TRT Spor: Aktüel Futbol Transfer (Futbol) – Canlı

20.30 – S Sport Plus: Al Okhdood – Al Hilal (Futbol) – Canlı

20.30 – TRT Spor: Al Okhdood – Al Hilal (Futbol) – Canlı