Bugün maç var mı? 25 Kasım Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

25 Kasım 2025 maç programı açıklandı. Dünya Kupası Elemeleri'nde liderlik yarışında olan takımların kritik mücadeleleri, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Günün öne çıkan karşılaşmasında, aynı puana sahip ekipler sahada kozlarını paylaşacak. Bunun yanı sıra UEFA U17 ve UEFA U21 Şampiyonaları kapsamındaki önemli eleme maçları da ekranlara taşınacak. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak, saatleri ne ve hangi kanallardan canlı izlenecek? Tüm detaylar haberimizin devamında.

MAÇLAR

14:00 - TRT Spor - Galatasaray vs Union Saint-Gilloise / UEFA Gençlik Ligi (Canlı)

20:45 - TRT 1 - Galatasaray vs Union Saint-Gilloise / Şampiyonlar Ligi (Canlı)

23:00 - Tabii Tabii - Bodo Glimt vs Juventus (Canlı)

23:00 - Tabii Tabii - Chelsea vs Barcelona (Canlı)