Bugün maç var mı? 25 Kasım Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Süper Lig'in milli araya girmesiyle sahalardan uzak kalan futbolseverlerin ilgisi, uluslararası maçlara yöneldi. Bu akşam oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde güçlü performanslar sergileyen Türkiye, galibiyet serisini sürdürerek turnuvadaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, bugün maç var mı? 25 Kasım Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
25 Kasım 2025 maç programı açıklandı. Dünya Kupası Elemeleri'nde liderlik yarışında olan takımların kritik mücadeleleri, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Günün öne çıkan karşılaşmasında, aynı puana sahip ekipler sahada kozlarını paylaşacak. Bunun yanı sıra UEFA U17 ve UEFA U21 Şampiyonaları kapsamındaki önemli eleme maçları da ekranlara taşınacak. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak, saatleri ne ve hangi kanallardan canlı izlenecek? Tüm detaylar haberimizin devamında.
MAÇLAR
- 14:00 - TRT Spor - Galatasaray vs Union Saint-Gilloise / UEFA Gençlik Ligi (Canlı)
- 20:45 - Tabii Tabii - Ajax vs Benfica (Canlı)
- 20:45 - TRT 1 - Galatasaray vs Union Saint-Gilloise / Şampiyonlar Ligi (Canlı)
- 23:00 - Tabii Tabii - Bodo Glimt vs Juventus (Canlı)
- 23:00 - Tabii Tabii - Chelsea vs Barcelona (Canlı)
- 23:00 - Tabii Tabii - Dortmund vs Villarreal (Canlı)
- 23:00 - Tabii Tabii - Manchester City vs Bayer Leverkusen (Canlı)
- 23:00 - Tabii Tabii - Marsilya vs Newcastle (Canlı)
- 23:00 - Tabii Tabii - Napoli vs Karabağ (Canlı)
- 23:00 - Tabii Tabii - Slavia Prag vs Athletic Bilbao (Canlı)