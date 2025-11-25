Haberler

Bugün maç var mı? 25 Kasım Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 25 Kasım Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in milli araya girmesiyle sahalardan uzak kalan futbolseverlerin ilgisi, uluslararası maçlara yöneldi. Bu akşam oynanacak karşılaşmaların programı belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde güçlü performanslar sergileyen Türkiye, galibiyet serisini sürdürerek turnuvadaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, bugün maç var mı? 25 Kasım Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

25 Kasım 2025 maç programı açıklandı. Dünya Kupası Elemeleri'nde liderlik yarışında olan takımların kritik mücadeleleri, futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Günün öne çıkan karşılaşmasında, aynı puana sahip ekipler sahada kozlarını paylaşacak. Bunun yanı sıra UEFA U17 ve UEFA U21 Şampiyonaları kapsamındaki önemli eleme maçları da ekranlara taşınacak. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak, saatleri ne ve hangi kanallardan canlı izlenecek? Tüm detaylar haberimizin devamında.

MAÇLAR

  • 14:00 - TRT Spor - Galatasaray vs Union Saint-Gilloise / UEFA Gençlik Ligi (Canlı)
  • 20:45 - Tabii Tabii - Ajax vs Benfica (Canlı)
  • 20:45 - TRT 1 - Galatasaray vs Union Saint-Gilloise / Şampiyonlar Ligi (Canlı)
  • 23:00 - Tabii Tabii - Bodo Glimt vs Juventus (Canlı)
  • 23:00 - Tabii Tabii - Chelsea vs Barcelona (Canlı)

Bugün maç var mı? 25 Kasım Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

  • 23:00 - Tabii Tabii - Dortmund vs Villarreal (Canlı)
  • 23:00 - Tabii Tabii - Manchester City vs Bayer Leverkusen (Canlı)
  • 23:00 - Tabii Tabii - Marsilya vs Newcastle (Canlı)
  • 23:00 - Tabii Tabii - Napoli vs Karabağ (Canlı)
  • 23:00 - Tabii Tabii - Slavia Prag vs Athletic Bilbao (Canlı)
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Rakamlar belli oldu! Asgari ücret zammı için bir iyi bir de kötü senaryo

Asgari ücret zammı için bir iyi bir de kötü senaryo
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.