Bugün maç var mı? 15 Ocak Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

15 Ocak Perşembe akşamı futbol tutkunları için heyecan dorukta olacak. Yurt içi liglerden Avrupa sahnelerine kadar önemli karşılaşmalar, akşam saatlerinde izleyicilerle buluşacak. Maçların başlama saatleri, canlı yayın kanalları ve öne çıkan mücadeleler, futbolseverlerin merakla takip ettiği başlıca konular arasında yer alıyor. Detaylar haberin devamında…

YAYINLAR

13:00 – A Spor: Erzurumspor vs Ç.Rizespor ( Futbol ) – Diğer

) – Diğer 15:00 – A Spor: Kupada Bugün ( Futbol ) – Canlı

) – Canlı 15:30 – A Spor: Eyüpspor vs Iğdırspor ( Futbol ) – Diğer

) – Diğer 16:00 – TRT Spor: Gündem Futbol Transfer (Futbol) – Diğer

17:30 – A Spor: Kupada Bugün Akşam (Futbol) – Canlı

18:00 – A Spor: Bodrumspor vs Konyaspor (Futbol) – Canlı

20:30 – S Sport Plus: Verona vs Bologna (Futbol) – Diğer

20:30 – A Spor: Transfer Raporu (Futbol) – Diğer