Bugün maç var mı? 15 Ocak Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
15 Ocak Perşembe akşamı spor tutkunları için tempolu ve heyecan dolu bir dönem başlıyor. Gün boyu süren mücadelelerin ardından, akşam saatlerinde futbol ve diğer branşlardaki kritik karşılaşmalar izleyicilerle buluşuyor. Canlı yayın bilgileri, maç saatleri ve öne çıkan müsabakalar, sporseverlerin akşam planlarını şekillendiren başlıca detaylar arasında bulunuyor. Peki, bugün maç var mı? 15 Ocak Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
15 Ocak Perşembe akşamı futbol tutkunları için heyecan dorukta olacak. Yurt içi liglerden Avrupa sahnelerine kadar önemli karşılaşmalar, akşam saatlerinde izleyicilerle buluşacak. Maçların başlama saatleri, canlı yayın kanalları ve öne çıkan mücadeleler, futbolseverlerin merakla takip ettiği başlıca konular arasında yer alıyor. Detaylar haberin devamında…
YAYINLAR
- 13:00 – A Spor: Erzurumspor vs Ç.Rizespor ( Futbol ) – Diğer
- 15:00 – A Spor: Kupada Bugün ( Futbol ) – Canlı
- 15:30 – A Spor: Eyüpspor vs Iğdırspor ( Futbol ) – Diğer
- 16:00 – TRT Spor: Gündem Futbol Transfer (Futbol) – Diğer
- 17:30 – A Spor: Kupada Bugün Akşam (Futbol) – Canlı
- 18:00 – A Spor: Bodrumspor vs Konyaspor (Futbol) – Canlı
- 20:30 – S Sport Plus: Verona vs Bologna (Futbol) – Diğer
- 20:30 – A Spor: Transfer Raporu (Futbol) – Diğer
- 21:00 – TRT Spor: Futbol Aklı (Futbol) – Canlı
- 22:30 – S Sport Plus: Augsburg vs Union Berlin (Futbol) – Diğer
- 22:30 – A Spor: Türkiye'nin Kupası (Futbol) – Canlı
- 22:45 – S Sport Plus: Como vs Milan (Futbol) – Canlı
- 23:00 – S Sport Plus: Racing Santander vs Barcelona (Futbol) – Diğer
- 23:00 – TRT Spor: Aktüel Futbol Transfer (Futbol) – Diğer
- 00:30 – A Spor: Futbol Meydanı (Futbol) – Diğer