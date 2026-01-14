Bugün maç var mı? 14 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

14 Ocak Çarşamba akşamı futbolseverleri yoğun ve heyecanlı bir program bekliyor. Hem yurt içindeki lig karşılaşmaları hem de Avrupa arenasında sahne alacak kritik maçlar, akşam saatlerinde ekran başındaki izleyicileri buluşturacak. Karşılaşmaların başlama saatleri, canlı yayın bilgileri ve öne çıkan mücadeleler futbol gündeminin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...

YAYINLAR

08.00 – Sabah Kuşağı

A Spor : Sabah Sporu

: Sabah Sporu HT Spor : Başlama Vuruşu

: Başlama Vuruşu TRT Spor : İlk Baskı

09.00 – 11.00 | Spor Haber & Gündem

beIN Haber: Futbol Haberleri, beIN Sabah

HT Spor: HT Spor Gündem

A Spor: Spor Ajansı

TRT Spor: Spor Manşet, Spor Bülteni

12.00 – 14.30 | Özetler & Stüdyo Programları

beIN Haber: Süper Lig Maç Özetleri, Haftanın Golleri, Ligue 1 Haftanın Golleri

TRT Spor: Gün Ortası, La Liga Özetler, Spor Stüdyosu

HT Spor: Kürsü, Bakış Açısı

13.00 – 18.30 | Gün İçi Maçlar & Canlı Yayınlar

A Spor: Aliağa Futbol – Samsunspor, Antalyaspor – Gençlerbirliği, İstanbulspor – Trabzonspor

beIN Haber: Trendyol 1. Lig Maç Özetleri (Canlı)

TRT Spor: UEFA Avrupa Ligi Goller, Gündem Futbol Transfer

19.00 – 21.00 | Akşam Kuşağı

beIN Haber: beIN 1. Lig (Canlı)

EXXEN: Senegal – Mısır

A Spor: Spor Bülteni (Canlı), Beyoğlu Yeniçarşıspor – Fenerbahçe (Canlı)

S Sport: Napoli – Parma, Wolfsburg – St. Pauli (Canlı)

Tabii: Al Ahli Jeddah – Al Taawon (Canlı)

22.00 – Gece | Avrupa Maçları & Özetler