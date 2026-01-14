Bugün maç var mı? 14 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
14 Ocak Çarşamba akşamı spor dünyasında heyecan hız kesmiyor. Gün boyunca süren karşılaşmaların ardından, akşam saatlerinde futbol başta olmak üzere farklı branşlarda kritik mücadeleler sporseverleri bekliyor. Maçların başlama saatleri, canlı yayınlanacağı kanallar ve dikkat çeken eşleşmeler, spor gündemini yakından takip edenlerin odağında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 14 Ocak Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
14 Ocak Çarşamba akşamı futbolseverleri yoğun ve heyecanlı bir program bekliyor. Hem yurt içindeki lig karşılaşmaları hem de Avrupa arenasında sahne alacak kritik maçlar, akşam saatlerinde ekran başındaki izleyicileri buluşturacak. Karşılaşmaların başlama saatleri, canlı yayın bilgileri ve öne çıkan mücadeleler futbol gündeminin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...
YAYINLAR
08.00 – Sabah Kuşağı
09.00 – 11.00 | Spor Haber & Gündem
- beIN Haber: Futbol Haberleri, beIN Sabah
- HT Spor: HT Spor Gündem
- A Spor: Spor Ajansı
- TRT Spor: Spor Manşet, Spor Bülteni
12.00 – 14.30 | Özetler & Stüdyo Programları
- beIN Haber: Süper Lig Maç Özetleri, Haftanın Golleri, Ligue 1 Haftanın Golleri
- TRT Spor: Gün Ortası, La Liga Özetler, Spor Stüdyosu
- HT Spor: Kürsü, Bakış Açısı
13.00 – 18.30 | Gün İçi Maçlar & Canlı Yayınlar
- A Spor: Aliağa Futbol – Samsunspor, Antalyaspor – Gençlerbirliği, İstanbulspor – Trabzonspor
- beIN Haber: Trendyol 1. Lig Maç Özetleri (Canlı)
- TRT Spor: UEFA Avrupa Ligi Goller, Gündem Futbol Transfer
19.00 – 21.00 | Akşam Kuşağı
- beIN Haber: beIN 1. Lig (Canlı)
- EXXEN: Senegal – Mısır
- A Spor: Spor Bülteni (Canlı), Beyoğlu Yeniçarşıspor – Fenerbahçe (Canlı)
- S Sport: Napoli – Parma, Wolfsburg – St. Pauli (Canlı)
- Tabii: Al Ahli Jeddah – Al Taawon (Canlı)
22.00 – Gece | Avrupa Maçları & Özetler
- S Sport: Hoffenheim – Gladbach, Leipzig – Freiburg, Inter – Lecce, Real Betis – Elche, Albacete – Real Madrid (Canlı)
- EXXEN: Chelsea – Arsenal (Canlı)
- Sıfır TV: AZ Alkmaar – Ajax (Canlı)
- beIN Haber / TRT Spor: Haftanın Golleri, Spor Gecesi, Aktüel Futbol Transfer