Bugün maç var mı? 13 Nisan Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

13 Nisan Pazartesi akşamı spor tutkunlarını ekran başında yoğun tempolu ve heyecan dozu yüksek karşılaşmalar bekliyor. Futbol ve basketbol liglerinde oynanacak kritik maçlar, şampiyonluk yarışının seyrini değiştirebilecek önemde sahne alırken, sporseverler unutulmaz anlara tanıklık edecek. Hangi mücadelelerin hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı ise izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı? 13 Nisan Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

YAYINLAR

  • 10:15 - TRT SPOR - UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri (Futbol)
  • 15:30 - TRT SPOR - Gündem Futbol (Futbol)
  • 16:00 - BEIN MAX1 - Sivasspor - İstanbulspor (Futbol)
  • 17:00 - TRT SPOR - Erzurumspor - Boluspor (Futbol)
  • 18:00 - A SPOR - Artı Futbol (Futbol)
  • 20:00 - TRT SPOR - Amedspor - Ümraniyespor (Futbol)
  • 20:00 - BEIN SPORTS 2 - Ç. Rizespor - Gaziantep FK (Futbol)

  • 20:00 - BEIN MAX2 - Sakaryaspor - Esenler Erokspor (Futbol)
  • 20:00 - BEIN SPORTS 1 - Eyüpspor - Samsunspor (Futbol)
  • 21:00 - A SPOR - Son Sayfa (Futbol)
  • 21:30 - S SPORT PLUS - Valladolid - Eibar (Futbol)
  • 21:45 - S SPORT PLUS - Fiorentina - Lazio (Futbol)
  • 21:45 - BEIN SPORTS 4 - Rodez - Troyes (Futbol)
  • 22:00 - S SPORT PLUS - Levante - Getafe (Futbol)
  • 22:00 - TRT SPOR - Futbol Anadolu (Futbol)
  • 22:00 - BEIN SPORTS 3 - Manchester United - Leeds United (Futbol)
  • 23:45 - TRT SPOR - Aktüel Futbol (Futbol)
  • 01:00 - TRT SPOR - Spor Artı (Futbol)
