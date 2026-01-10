Haberler

Bugün maç var mı? 10 Ocak Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Güncelleme:
10 Ocak Cumartesi akşamı, spor ekranlarında heyecanın dozu yükseliyor. Futbolun yanı sıra farklı branşlarda sahne alacak karşılaşmalar, sporseverlere dolu dolu bir akşam vadediyor. Maçların başlama saatleri, canlı yayınlanacağı kanallar ve öne çıkan mücadeleler, akşamını sporla geçirmek isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 10 Ocak Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

10 Ocak Cumartesi akşamı, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek yoğun bir maç programı dikkat çekiyor. Yurt içinde lig heyecanı devam ederken, Avrupa'da oynanacak kritik karşılaşmalar da futbolseverlerin odağında yer alıyor. Takımların sahaya çıkacağı saatler, maçların canlı yayınlanacağı kanallar ve gecenin öne çıkan mücadeleleri merak edilirken, karşılaşmalara dair tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

YAYINLAR

  • 12.00 – Süper Kupa Final Özel

A Spor – Canlı

  • 13.30 – Serik Bld. – İstanbulspor

beIN Sports 2 – Canlı

TRT Spor – Diğer

  • 13.30 – Cumartesi Futbolu

S Sport Plus – Diğer

  • 14.00 – Süper Kupa Final Günü

A Spor – Canlı

  • 16.00 – Adana Demirspor – Esenler Erokspor

TRT Spor – Canlı

beIN Sports 2 – Canlı

  • 16.00 – Real Oviedo – Real Betis

S Sport Plus – Canlı

  • 17.00 – Como – Bologna

S Sport Plus – Diğer

  • 17.30 – Union Berlin – Mainz

S Sport Plus – Canlı

  • 17.30 – St. Pauli – Leipzig

S Sport Plus – Diğer

  • 17.30 – Heidenheim – Köln

S Sport Plus – Canlı

  • 17.30 – Freiburg – Hamburg

S Sport Plus – Canlı

  • 17.30 – Werder Bremen – Hoffenheim

S Sport Plus – Canlı

  • 17.30 – Orleans – Monaco

beIN Sports 4 – Canlı

  • 17.30 – Angers – Toulouse

beIN Sports 3 – Diğer

  • 18.00 – Süper Kupa Finale Doğru

A Spor – Canlı

  • 18.15 – Villarreal – Alaves

S Sport Plus – Canlı

  • 18.45 – Galatasaray – Fenerbahçe

ATV Canlı

  • 19.00 – Sakaryaspor – Bandırmaspor

TRT Spor – Canlı

beIN Sports 2 – Canlı

  • 20.00 – US Avranches – Strasbourg

beIN Sports 4 – Canlı

  • 20.00 – Roma – Sassuolo

S Sport Plus – Canlı

  • 20.30 – Las Palmas – La Coruna

S Sport Plus – Canlı

  • 20.30 – Girona – Osasuna

S Sport Plus – Canlı

  • 20.30 – Bayer Leverkusen – Stuttgart

S Sport Plus – Canlı

  • 22.00 – PSV – Excelsior

S Sport Plus – Diğer

  • 22.30 – Stadyum

TRT Spor – Canlı

  • 22.45 – Atalanta – Torino

S Sport Plus – Canlı

  • 23.00 – Sochaux – Lens

beIN Sports 4 – Canlı

  • 23.00 – Valencia – Elche

S Sport Plus – Canlı

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

