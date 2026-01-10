Bugün maç var mı? 10 Ocak Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
10 Ocak Cumartesi akşamı, spor ekranlarında heyecanın dozu yükseliyor. Futbolun yanı sıra farklı branşlarda sahne alacak karşılaşmalar, sporseverlere dolu dolu bir akşam vadediyor. Maçların başlama saatleri, canlı yayınlanacağı kanallar ve öne çıkan mücadeleler, akşamını sporla geçirmek isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, bugün maç var mı? 10 Ocak Cumartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
10 Ocak Cumartesi akşamı, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek yoğun bir maç programı dikkat çekiyor. Yurt içinde lig heyecanı devam ederken, Avrupa'da oynanacak kritik karşılaşmalar da futbolseverlerin odağında yer alıyor. Takımların sahaya çıkacağı saatler, maçların canlı yayınlanacağı kanallar ve gecenin öne çıkan mücadeleleri merak edilirken, karşılaşmalara dair tüm ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.
YAYINLAR
- 12.00 – Süper Kupa Final Özel
A Spor – Canlı
- 13.30 – Serik Bld. – İstanbulspor
beIN Sports 2 – Canlı
TRT Spor – Diğer
- 13.30 – Cumartesi Futbolu
S Sport Plus – Diğer
- 14.00 – Süper Kupa Final Günü
A Spor – Canlı
- 16.00 – Adana Demirspor – Esenler Erokspor
TRT Spor – Canlı
beIN Sports 2 – Canlı
- 16.00 – Real Oviedo – Real Betis
S Sport Plus – Canlı
- 17.00 – Como – Bologna
S Sport Plus – Diğer
- 17.30 – Union Berlin – Mainz
S Sport Plus – Canlı
- 17.30 – St. Pauli – Leipzig
S Sport Plus – Diğer
- 17.30 – Heidenheim – Köln
S Sport Plus – Canlı
- 17.30 – Freiburg – Hamburg
S Sport Plus – Canlı
- 17.30 – Werder Bremen – Hoffenheim
S Sport Plus – Canlı
- 17.30 – Orleans – Monaco
beIN Sports 4 – Canlı
- 17.30 – Angers – Toulouse
beIN Sports 3 – Diğer
- 18.00 – Süper Kupa Finale Doğru
A Spor – Canlı
- 18.15 – Villarreal – Alaves
S Sport Plus – Canlı
- 18.45 – Galatasaray – Fenerbahçe
ATV – Canlı
- 19.00 – Sakaryaspor – Bandırmaspor
TRT Spor – Canlı
beIN Sports 2 – Canlı
- 20.00 – US Avranches – Strasbourg
beIN Sports 4 – Canlı
- 20.00 – Roma – Sassuolo
S Sport Plus – Canlı
- 20.30 – Las Palmas – La Coruna
S Sport Plus – Canlı
- 20.30 – Girona – Osasuna
S Sport Plus – Canlı
- 20.30 – Bayer Leverkusen – Stuttgart
S Sport Plus – Canlı
- 22.00 – PSV – Excelsior
S Sport Plus – Diğer
- 22.30 – Stadyum
TRT Spor – Canlı
- 22.45 – Atalanta – Torino
S Sport Plus – Canlı
- 23.00 – Sochaux – Lens
beIN Sports 4 – Canlı
- 23.00 – Valencia – Elche
S Sport Plus – Canlı