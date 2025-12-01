Haberler

Bugün maç var mı? 1 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

Bugün maç var mı? 1 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in milli araya girmesiyle birlikte futbolseverlerin ilgisi uluslararası maçlara yöneldi. Bu akşam oynanacak karşılaşmaların programı belli olurken, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde güçlü bir performans sergileyen Türkiye, galibiyet serisini sürdürerek turnuvadaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, bugün maç var mı? 1 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

1 Aralık 2025 maç programı açıklandı. Dünya Kupası Elemeleri'nde liderlik yarışındaki takımların kritik karşılaşmaları, futbolseverlere heyecan dolu anlar sunacak. Günün öne çıkan maçında, aynı puana sahip ekipler karşı karşıya gelecek. Ayrıca UEFA U17 ve UEFA U21 Şampiyonaları'ndaki önemli eleme mücadeleleri de ekranlara taşınacak. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak, saatleri ne ve hangi kanallardan canlı izlenecek? Tüm detaylar haberin devamında sizleri bekliyor.

YAYINLAR

  • 20:00 – Fenerbahçe - Galatasaray – BeIN Sports 1
  • 07:00 – UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar – TRT Spor
  • 10:15 – Galatasaray - Fenerbahçe Derbi Klip – TRT Spor
  • 13:00 – Aktüel Futbol – TRT Spor
  • 16:00 – Türkiye (K) - Arnavutluk (K) – TRT Spor
  • 17:00 – Türkiye (K) - Arnavutluk (K) – TRT Spor
  • 18:00 – Gündem Futbol – TRT Spor
  • 19:00 – Stadyum – TRT Spor

Bugün maç var mı? 1 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

  • 20:00 – Samsunspor - Alanyaspor – BeIN Sports 2
  • 20:00 – Adana Demirspor - Hatayspor – TRT Spor
  • 20:45 – Stadyum – TRT Spor
  • 21:00 – Adana Demirspor - Hatayspor – TRT Spor
  • 22:00 – Stadyum – TRT Spor
  • 22:45 – Bologna - Cremonese – S Sport Plus
  • 22:45 – Bologna - Cremonese – S Sport 2
  • 23:00 – Rayo Vallecano - Valencia – S Sport Plus
  • 23:00 – Rayo Vallecano - Valencia – S Sport
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
DEM Partili Sezai Temelli'den atılan slogana müdahale eden polislere tepki

Polis atılan slogana müdahale etti, DEM Partili isim küplere bindi
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Ünlü oyuncu Selin Genç Budapeşte'de dünya evine girdi

Sadece yakınları katıldı, ünlü oyuncu Budapeşte'de evet dedi
Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor

Pınar Altuğ'un 19 yaşındaki hali şok etti! Görenler bir daha bakıyor
Rektör kardeşinden tartışma yaratan 'kadro' paylaşımı: Klimalı odam hazır, çatlayın

Rektörün kardeşi paylaşım yaptı, şehir ayağa kalktı
Vatandaş dertli! Tarlada 10 liraya satılan brokoli kent merkezinde 70 lira

Tarlada 10 liraya satılan bu ürünün şehir merkezindeki etiketi 70 TL
Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu bambaşka biri oldu

Son hali olay oldu: Ünlü oyuncuya yorum yağdı
Kur'an-ı Kerim sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı

Kur'an sayfaları yerlere atıldı, skandalın nedeni bambaşka çıktı
Yozgat'ta dev altın rezervi keşfi! Değeri yaklaşık 4 milyar dolar

Bir ilimizde dev altın keşfi! Milyarlarca dolardan bahsediliyor
Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar

Kalın bağırsağı yırtıldı! Şaka diye makatına hava bastılar
Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak

Kara kış İstanbul'un kapısında! Tarih verildi, lapa lapa yağacak
İstanbul'da tarihi köşkü küle çeviren yangın

İstanbul'u ayağa kaldıran yangın! Alevler şehrin her yerinden görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.