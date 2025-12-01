Bugün maç var mı? 1 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
Süper Lig'in milli araya girmesiyle birlikte futbolseverlerin ilgisi uluslararası maçlara yöneldi. Bu akşam oynanacak karşılaşmaların programı belli olurken, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde güçlü bir performans sergileyen Türkiye, galibiyet serisini sürdürerek turnuvadaki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Peki, bugün maç var mı? 1 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
1 Aralık 2025 maç programı açıklandı. Dünya Kupası Elemeleri'nde liderlik yarışındaki takımların kritik karşılaşmaları, futbolseverlere heyecan dolu anlar sunacak. Günün öne çıkan maçında, aynı puana sahip ekipler karşı karşıya gelecek. Ayrıca UEFA U17 ve UEFA U21 Şampiyonaları'ndaki önemli eleme mücadeleleri de ekranlara taşınacak. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak, saatleri ne ve hangi kanallardan canlı izlenecek? Tüm detaylar haberin devamında sizleri bekliyor.
YAYINLAR
- 20:00 – Fenerbahçe - Galatasaray – BeIN Sports 1
- 07:00 – UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar – TRT Spor
- 10:15 – Galatasaray - Fenerbahçe Derbi Klip – TRT Spor
- 13:00 – Aktüel Futbol – TRT Spor
- 16:00 – Türkiye (K) - Arnavutluk (K) – TRT Spor
- 18:00 – Gündem Futbol – TRT Spor
- 19:00 – Stadyum – TRT Spor
- 20:00 – Samsunspor - Alanyaspor – BeIN Sports 2
- 20:00 – Adana Demirspor - Hatayspor – TRT Spor
- 20:45 – Stadyum – TRT Spor
- 22:00 – Stadyum – TRT Spor
- 22:45 – Bologna - Cremonese – S Sport Plus
- 23:00 – Rayo Vallecano - Valencia – S Sport Plus
