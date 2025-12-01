Bugün maç var mı? 1 Aralık Pazartesi bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

1 Aralık 2025 maç programı açıklandı. Dünya Kupası Elemeleri'nde liderlik yarışındaki takımların kritik karşılaşmaları, futbolseverlere heyecan dolu anlar sunacak. Günün öne çıkan maçında, aynı puana sahip ekipler karşı karşıya gelecek. Ayrıca UEFA U17 ve UEFA U21 Şampiyonaları'ndaki önemli eleme mücadeleleri de ekranlara taşınacak. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak, saatleri ne ve hangi kanallardan canlı izlenecek? Tüm detaylar haberin devamında sizleri bekliyor.

YAYINLAR

20:00 – Fenerbahçe - Galatasaray – BeIN Sports 1

07:00 – UEFA Şampiyonlar Ligi Öne Çıkan Maçlar – TRT Spor

10:15 – Galatasaray - Fenerbahçe Derbi Klip – TRT Spor

13:00 – Aktüel Futbol – TRT Spor

16:00 – Türkiye (K) - Arnavutluk (K) – TRT Spor

17:00 – Türkiye (K) - Arnavutluk (K) – TRT Spor

18:00 – Gündem Futbol – TRT Spor

19:00 – Stadyum – TRT Spor