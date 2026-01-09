Bu akşam hangi diziler var? 9 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Akşam kuşağına girilirken televizyon izleyicilerinin merakı yeniden arttı: Bu akşam hangi diziler ekranda olacak? 9 Ocak yayın akışı ile birlikte ATV, Show TV, Now, TV8, TRT 1 ve Kanal D'de yayınlanacak dizi ve programlar netleşti. Seçeneklerin oldukça zengin olduğu bu akşamda, izleyiciler planlarını yapmadan önce kanalların yayın akışlarını yakından takip ediyor. Ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 – atv'de Hafta Sonu

10.00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 – Dizi TV

12.10 – Kuruluş Osman

15.30 – Aynadaki Yabancı

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 – Yabancı Damat

08.30 – Konuştukça

09.45 – Magazin D Pazar

D Pazar 13.00 – Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 – Arda ile Omuz Omuza

14.45 – Güller ve Günahlar

18.30 – Kanal D Haber Hafta Sonu

Hafta Sonu 20.00 – Eşref Rüya

23.15 – Arka Sokaklar

NOW TV (FOX) YAYIN AKIŞI

08.30 – Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 – Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 – Kıskanmak

15.45 – Sahtekarlar

19.00 – NOW Ana Haber Hafta Sonu

20.00 – Sahtekarlar

23.45 – Efsane Futbol

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 – Yeni Gelin

08.00 – Bereketli Topraklar

10.00 – Pazar Sürprizi

13.00 – Kızılcık Şerbeti

15.30 – Bereketli Topraklar

18.25 – Hafta Sonu Ana Haber

20.00 – Bereketli Topraklar

22.45 – Bereketli Topraklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 – İstanbullu Gelin

09.00 – Hayat Bazen Tatlıdır

11.00 – Tülin Şahin ile Moda

12.00 – Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 – En Güzel Bölüm

15.45 – Kral Kaybederse

19.00 – Star Haber

20.00 – Çarpıntı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.50 – Benim Güzel Ailem

08.30 – Mehmed: Fetihler Sultanı

11.45 – Enine Boyuna

13.00 – Yurda Dönüş

14.05 – Cennetin Çocukları

17.30 – Kod Adı Kırlangıç

19.00 – Ana Haber

20.00 – Teşkilat

TV8 YAYIN AKIŞI