Bu akşam televizyon ekranlarında izleyicileri hangi yapımlar bekliyor? 9 Ocak yayın akışı ile birlikte dizi ve program tutkunları ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT 1 ve Kanal D'nin akşam kuşağına odaklandı. "Hangi kanalda hangi dizi var?" sorusu, ekran başında vakit geçirmek isteyenlerin en çok merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 9 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV YAYIN AKIŞI
- 07.30 – atv'de Hafta Sonu
- 10.00 – Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
- 11.20 – Dizi TV
- 12.10 – Kuruluş Osman
- 15.30 – Aynadaki Yabancı
- 19.00 – atv Ana Haber
- 20.00 – Kim Milyoner Olmak İster?
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 – Yabancı Damat
- 08.30 – Konuştukça
- 09.45 – Magazin D Pazar
- 13.00 – Evrim Akın ile Ev Gezmesi
- 13.45 – Arda ile Omuz Omuza
- 14.45 – Güller ve Günahlar
- 18.30 – Kanal D Haber Hafta Sonu
- 20.00 – Eşref Rüya
- 23.15 – Arka Sokaklar
NOW TV (FOX) YAYIN AKIŞI
- 08.30 – Çalar Saat Hafta Sonu
- 11.15 – Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
- 13.00 – Kıskanmak
- 15.45 – Sahtekarlar
- 19.00 – NOW Ana Haber Hafta Sonu
- 20.00 – Sahtekarlar
- 23.45 – Efsane Futbol
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.00 – Yeni Gelin
- 08.00 – Bereketli Topraklar
- 10.00 – Pazar Sürprizi
- 13.00 – Kızılcık Şerbeti
- 15.30 – Bereketli Topraklar
- 18.25 – Hafta Sonu Ana Haber
- 20.00 – Bereketli Topraklar
- 22.45 – Bereketli Topraklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 – İstanbullu Gelin
- 09.00 – Hayat Bazen Tatlıdır
- 11.00 – Tülin Şahin ile Moda
- 12.00 – Vahe ile Evdeki Mutluluk
- 14.00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
- 15.30 – En Güzel Bölüm
- 15.45 – Kral Kaybederse
- 19.00 – Star Haber
- 20.00 – Çarpıntı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05.50 – Benim Güzel Ailem
- 08.30 – Mehmed: Fetihler Sultanı
- 11.45 – Enine Boyuna
- 13.00 – Yurda Dönüş
- 14.05 – Cennetin Çocukları
- 17.30 – Kod Adı Kırlangıç
- 19.00 – Ana Haber
- 20.00 – Teşkilat
TV8 YAYIN AKIŞI
- 08.00 – Oynat Bakalım
- 08.45 – Gençlik Rüzgarı
- 10.00 – Gazete Magazin
- 14.15 – İtiraf Et
- 16.15 – MasterChef Türkiye
- 20.00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)