Bu akşam hangi diziler var? 9 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

9 Aralık 2025 Salı akşamı televizyon ekranları, izleyicilere dopdolu bir içerik yelpazesi sunmaya hazırlanıyor. Yeni bölümleriyle ekrana dönen diziler, heyecan dozu yüksek yarışmalar, özel yapımlar ve film kuşakları, izleyicilerin gün boyu en çok araştırdığı konular arasında. Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in güncel yayın akışları da netleşirken, bu akşam hangi kanalda hangi programın yer alacağını merak edenler için detaylar haberimizin devamında sizi bekliyor.

9 ARALIK 2025 SALI ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Gözleri Karadeniz

9 ARALIK 2025 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Kılıbık

21.45 Kılıbık

9 ARALIK 2025 SALI NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kıskanmak

19.00 Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak

00.00 Sakıncalı

































9 ARALIK 2025 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.15 Bu Sabah

10.00 Rüya Gibi

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Rüya Gibi

22.30 Rüya Gibi

9 ARALIK 2025 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Kiralık Aşk

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Kral Kaybederse

9 ARALIK 2025 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.40 Lezzetli Tavsiye

09.25 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.20 Kasaba Doktoru

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

23.00 Monaco - Galatasaray

9 ARALIK 2025 SALI TV8 YAYIN AKIŞI