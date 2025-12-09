Bu akşam hangi diziler var? 9 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
9 Aralık 2025 Salı akşamı televizyon izleyicileri, kanalların güncel program listelerini yakından takip ediyor. Haftanın iddialı dizileri, sevilen yarışmalar ve özel içerikler merak konusu olurken, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in yayın akışı araştırmaları da hız kazandı. Peki, bu akşam hangi diziler var? 9 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
9 ARALIK 2025 SALI ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol'da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Gözleri Karadeniz
9 ARALIK 2025 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Uzak Şehir
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Kılıbık
- 21.45 Kılıbık
9 ARALIK 2025 SALI NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Kıskanmak
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Kıskanmak
- 00.00 Sakıncalı
9 ARALIK 2025 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.00 Yeni Gelin
- 08.15 Bu Sabah
- 10.00 Rüya Gibi
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Rüya Gibi
- 22.30 Rüya Gibi
9 ARALIK 2025 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Kiralık Aşk
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 16.15 Söz
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Kral Kaybederse
9 ARALIK 2025 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05.40 Lezzetli Tavsiye
- 09.25 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.20 Kasaba Doktoru
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 23.00 Monaco - Galatasaray
9 ARALIK 2025 SALI TV8 YAYIN AKIŞI
- 06.00 Tuzak
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 Oynat Bakalım
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Zahide Yetiş'le Sence?
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 MasterChef Türkiye