Bu akşam hangi diziler var? 8 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Akşam saatleri yaklaşırken televizyon izleyicilerinin kafasındaki soru yine aynı: Bu akşam hangi diziler var? 8 Ocak yayın akışıyla birlikte ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT 1 ve Kanal D ekranlarında yer alacak yapımlar netleşmeye başladı. Dizi ve program seçeneklerinin bol olduğu bu akşamda, izleyiciler kendi planlarını yapmadan önce yayın akışlarını yakından inceliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV – 8 OCAK 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08.00 – Kahvaltı Haberleri

10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 – atv Gün Ortası

14.00 – Mutfak Bahane

16.00 – Esra Erol'da

19.00 – atv Ana Haber

20.00 – Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D – 8 OCAK 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07.00 – Yabancı Damat

09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

11.00 – Yaprak Dökümü

14.00 – Gelinim Mutfakta

16.45 – Arka Sokaklar

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Beyaz'la Joker

22.15 – Nil'de Ölüm

NOW TV (FOX) – 8 OCAK 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07.30 – İlk Bakış

08.00 – Çalar Saat

10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 – Yasak Elma

13.30 – En Hamarat Benim

16.30 – Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 – Now Ana Haber

20.00 – Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV – 8 OCAK 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07.00 – Bahar

09.30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 – Gelin Evi

15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 – Show Ana Haber

20.00 – Veliaht

STAR TV – 8 OCAK 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07.00 – Aramızda Kalsın

09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 – Erkenci Kuş

19.00 – Star Haber

20.00 – Hazine

22.30 – Hazine

TRT 1 – 8 OCAK 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

06.40 – Kalk Gidelim

09.20 – Adını Sen Koy

10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 – Seksenler

14.45 – Kasaba Doktoru

17.00 – Rafadan Tayfa / Lingo Türkiye

19.00 – Ana Haber

20.00 – Çin Seddi

23.50 – Taşacak Bu Deniz

TV8 – 8 OCAK 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI