Bu akşam hangi diziler var? 8 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 8 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
Televizyon ekranlarında bu akşam neler var? 8 Ocak yayın akışıyla birlikte diziseverlerin gözü ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT 1 ve Kanal D ekranlarına çevrildi. Hangi kanalda hangi dizi var sorusu, akşam planlarını belirlemek isteyen izleyicilerin gündeminde. Peki, bu akşam hangi diziler var? 8 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Akşam saatleri yaklaşırken televizyon izleyicilerinin kafasındaki soru yine aynı: Bu akşam hangi diziler var? 8 Ocak yayın akışıyla birlikte ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT 1 ve Kanal D ekranlarında yer alacak yapımlar netleşmeye başladı. Dizi ve program seçeneklerinin bol olduğu bu akşamda, izleyiciler kendi planlarını yapmadan önce yayın akışlarını yakından inceliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV – 8 OCAK 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

  • 08.00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 – atv Gün Ortası
  • 14.00 – Mutfak Bahane
  • 16.00 – Esra Erol'da
  • 19.00 – atv Ana Haber
  • 20.00 – Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D – 8 OCAK 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Yabancı Damat
  • 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 – Yaprak Dökümü
  • 14.00 – Gelinim Mutfakta
  • 16.45 – Arka Sokaklar
  • 18.30 – Kanal D Ana Haber
  • 20.00 – Beyaz'la Joker
  • 22.15 – Nil'de Ölüm

NOW TV (FOX) – 8 OCAK 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

  • 07.30 – İlk Bakış
  • 08.00 – Çalar Saat
  • 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 – Yasak Elma
  • 13.30 – En Hamarat Benim
  • 16.30 – Halef: Köklerin Çağrısı
  • 19.00 – Now Ana Haber
  • 20.00 – Halef: Köklerin Çağrısı

Bu akşam hangi diziler var? 8 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

SHOW TV – 8 OCAK 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Bahar
  • 09.30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12.30 – Gelin Evi
  • 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 – Show Ana Haber
  • 20.00 – Veliaht

STAR TV – 8 OCAK 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

  • 07.00 – Aramızda Kalsın
  • 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 – Erkenci Kuş
  • 19.00 – Star Haber
  • 20.00 – Hazine
  • 22.30 – Hazine

TRT 1 – 8 OCAK 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

  • 06.40 – Kalk Gidelim
  • 09.20 – Adını Sen Koy
  • 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 – Seksenler
  • 14.45 – Kasaba Doktoru
  • 17.00 – Rafadan Tayfa / Lingo Türkiye
  • 19.00 – Ana Haber
  • 20.00 – Çin Seddi
  • 23.50 – Taşacak Bu Deniz

TV8 – 8 OCAK 2026 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

  • 06.00 – Tuzak
  • 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 – Oynat Bakalım
  • 09.00 – Gel Konuşalım
  • 12.30 – Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
