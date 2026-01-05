Bu akşam hangi diziler var? 5 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
5 Ocak 2026 Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında heyecan dorukta. Prime time kuşağında izleyicileri bekleyen sürpriz yapımlar, diziler, yarışmalar ve sinema filmleri rekabeti kızıştırıyor. Yeni yılın ilk pazartesi akşamı, farklı zevklere hitap eden geniş bir yayın yelpazesi izleyicileri ekran başına kilitleyecek gibi görünüyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 5 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
5 OCAK 2026 PAZARTESİ ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 – Kahvaltı Haberleri
- 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 – atv Gün Ortası
- 14.00 – Mutfak Bahane
- 16.00 – Esra Erol'da
- 19.00 – atv Ana Haber
- 19.45 – Finale Doğru
- 20.30 – Galatasaray – Trabzonspor
- 22.50 – Ay Lav Yu Tuu
5 OCAK 2026 PAZARTESİ KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 – Yaprak Dökümü
- 14.00 – Gelinim Mutfakta
- 16.45 – Arka Sokaklar
- 18.30 – Kanal D Ana Haber
- 20.00 – Uzak Şehir
- 23.45 – Güller ve Günahlar
5 OCAK 2026 PAZARTESİ NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 07.30 – İlk Bakış
- 08.00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 – Yasak Elma
- 13.30 – En Hamarat Benim
- 16.15 – Sahtekarlar
- 19.00 – Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
- 20.00 – Çifte Milyon
- 22.30 – Hadi İnşallah
5 OCAK 2026 PAZARTESİ SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 – Bahar
- 09.30 – Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
- 12.30 – Gelin Evi
- 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 – Show Ana Haber
- 20.00 – Görümce
- 22.15 – Atla Gel Şaban
5 OCAK 2026 PAZARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 – Aramızda Kalsın
- 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
- 16.15 – Söz
- 19.00 – Star Haber
- 20.00 – Boneyard
- 22.00 – Boneyard
5 OCAK 2026 PAZARTESİ TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.30 – Kalk Gidelim
- 09.20 – Adını Sen Koy
- 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 – Seksenler
- 14.45 – Kasaba Doktoru
- 17.45 – Lingo Türkiye
- 19.00 – Ana Haber
- 20.00 – Cennetin Çocukları
5 OCAK 2026 PAZARTESİ TV8 YAYIN AKIŞI
- 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 – Oynat Bakalım
- 09.00 – Gel Konuşalım
- 12.30 – Zahide Yetiş ile Sence?
- 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 – Survivor Ünlüler–Gönüllüler 2026