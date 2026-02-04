Bu akşam hangi diziler var? 4 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
4 Şubat Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında prime time heyecanı yaşanacak. Akşam kuşağında izleyicileri dizilerden yarışma programlarına, özel yapımlardan eğlenceli içeriklere uzanan zengin bir yayın seçkisi bekliyor. Ulusal kanalların bu akşamki yayın akışında hangi yapımların öne çıktığı merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol'da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Kuruluş Orhan
KANAL D
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Eşref Rüya
NOW TV
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Yeraltı
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Yeraltı
- 23.00 Yeraltı
SHOW TV
- 07.00 Bahar
- 09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Sahte Kabadayı
- 21.45 Tarzan Rıfkı
- 23.45 Veliaht
STAR TV
- 07.00 Aramızda Kalsın
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Sahipsizler
TRT 1
- 06.10 Kalk Gidelim
- 09.15 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.15 Kara Ağaç Destanı
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Robot Ron: Bir Sorun Var
- 22.00 Buz Yolu
TV8
- 06.00 Tuzak
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 Oynat Bakalım
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Zahide Yetiş'le Sence?
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026