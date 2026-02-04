Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 4 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

4 Şubat akşamı ekran başına geçmeyi planlayan izleyiciler için prime time yayın akışı belli oldu. Kanallar, akşam kuşağında öne çıkardıkları dizi ve programlarla rekabeti artırırken, hangi yapımların izleyiciyle buluşacağı merak konusu oldu. Peki, bu akşam hangi diziler var? 4 Şubat yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

4 Şubat Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında prime time heyecanı yaşanacak. Akşam kuşağında izleyicileri dizilerden yarışma programlarına, özel yapımlardan eğlenceli içeriklere uzanan zengin bir yayın seçkisi bekliyor. Ulusal kanalların bu akşamki yayın akışında hangi yapımların öne çıktığı merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Kuruluş Orhan

KANAL D

  • 07.00 Küçük Ağa
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Arka Sokaklar
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Eşref Rüya

NOW TV

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Yasak Elma
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Yeraltı
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Yeraltı
  • 23.00 Yeraltı

SHOW TV

  • 07.00 Bahar
  • 09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Sahte Kabadayı
  • 21.45 Tarzan Rıfkı
  • 23.45 Veliaht

STAR TV

  • 07.00 Aramızda Kalsın
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17.15 Erkenci Kuş
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Sahipsizler

TRT 1

  • 06.10 Kalk Gidelim
  • 09.15 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.15 Kara Ağaç Destanı
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Robot Ron: Bir Sorun Var
  • 22.00 Buz Yolu

TV8

  • 06.00 Tuzak
  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 Oynat Bakalım
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
