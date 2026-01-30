Bu akşam hangi diziler var? 30 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
30 Ocak Cuma akşamı televizyon kanallarının prime time kuşağında yer alacak yapımlar belli oldu. Dizilerden yarışmalara, farklı programlardan özel yapımlara kadar birçok içerik izleyiciyle buluşacak. Ulusal kanalların akşam yayın akışlarına ilişkin detaylar haberin devamında.
30 OCAK 2026 CUMA ATV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Kahvaltı Haberleri
- 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol'da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 A.B.İ
- 23.20 Ay Lav Yu Tuu
30 OCAK 2026 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Küçük Ağa
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Arka Sokaklar
30 OCAK 2026 CUMA NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Yeraltı
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Yeraltı
- 23.00 Kıskanmak
30 OCAK 2026 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Bahar
- 09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Kızılcık Şerbeti
30 OCAK 2026 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Aile Arasında
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Erkek Güzeli Sefil Bilo
- 21.30 Tatlım Tatlım
- 23.30 Tatlım Tatlım
30 OCAK 2026 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.25 Kalk Gidelim
- 09.15 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.20 Kara Ağaç Destanı
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Taşacak Bu Deniz
30 OCAK 2026 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
- 06.00 Tuzak
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 O Ses Türkiye