Bu akşam hangi diziler var? 29 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

29 Ocak Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak yapımlar netleşti. Prime time kuşağında yayınlanacak diziler, yarışmalar ve programlar öne çıkarken, ulusal kanalların akşam yayın akışları merakla takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D

07.00 Küçük Ağa

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 İnci Taneleri

NOW TV (FOX TV)

07.30 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV

07.00 Bahar

09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Veliaht

STAR TV

07.00 Aramızda Kalsın

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Boneyard

22.00 Boneyard

TRT 1

06.15 Kalk Gidelim

08.45 Çizmeli Kedi: Son Dilek

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.20 Kara Ağaç Destanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Tete ve Masal: Rüyalar Diyarı

21.45 Maç Önü

23.00 FSCB – Fenerbahçe

TV8