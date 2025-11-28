Bu akşam hangi diziler var? 28 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

28 Kasım 2025 Cuma akşamı, televizyon izleyicilerini dopdolu ve keyifli bir yayın akışı karşılıyor. Popüler diziler, yarışmalar ve eğlenceli programların yanı sıra, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 28 Kasım akışları da paylaşıldı. Hangi kanalda hangi programların ekranda olacağına dair tüm ayrıntılar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

ATV

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 C Takımı

22:25 Gece Gündüz

KANAL D

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

NOW TV (FOX TV)

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Ben Leman

19:00 Now Ana Haber

20:00 Recep İvedik

22:15 Ben Leman

SHOW TV

06:00 Yeni Gelin

08:15 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV

07:00 Kiralık Aşk

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Neşeli Günler

21:45 Rina

TRT 1

06:25 Kalk Gidelim

09:20 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:35 Kasaba Doktoru

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Taşacak Bu Deniz

TV8