Bu akşam hangi diziler var? 28 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
28 Kasım 2025 Cuma akşamı, televizyon izleyicileri dopdolu ve keyifli bir yayın akışıyla ekran başına geçecek. Popüler diziler, eğlenceli programlar ve çeşitli içeriklerin yanı sıra, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 28 Kasım yayın akışları da izleyicilerle paylaşıldı. Peki, bu akşam hangi diziler var? 28 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

28 Kasım 2025 Cuma akşamı, televizyon izleyicilerini dopdolu ve keyifli bir yayın akışı karşılıyor. Popüler diziler, yarışmalar ve eğlenceli programların yanı sıra, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 28 Kasım akışları da paylaşıldı. Hangi kanalda hangi programların ekranda olacağına dair tüm ayrıntılar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

ATV

  • 07:00 Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 C Takımı
  • 22:25 Gece Gündüz

KANAL D

  • 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 Uzak Şehir
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Arka Sokaklar

NOW TV (FOX TV)

  • 07:30 İlk Bakış
  • 08:00 Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 Yasak Elma
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Ben Leman
  • 19:00 Now Ana Haber
  • 20:00 Recep İvedik
  • 22:15 Ben Leman

SHOW TV

  • 06:00 Yeni Gelin
  • 08:15 Bu Sabah
  • 10:00 Bahar
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV

  • 07:00 Kiralık Aşk
  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16:15 Söz
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Neşeli Günler
  • 21:45 Rina

TRT 1

  • 06:25 Kalk Gidelim
  • 09:20 Adını Sen Koy
  • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 Seksenler
  • 14:35 Kasaba Doktoru
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Taşacak Bu Deniz

TV8

  • 06:00 Tuzak
  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 Oynat Bakalım
  • 09:00 Gel Konuşalım
  • 12:30 Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 MasterChef Türkiye
