Bu akşam hangi diziler var? 27 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

27 Kasım 2025 Perşembe akşamı, televizyon izleyicilerini zengin ve keyifli bir yayın akışı bekliyor. Popüler diziler, yarışmalar ve eğlenceli programların yanı sıra, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 27 Kasım akışları da paylaşıldı. Hangi kanalda hangi programların ekranda olacağına dair ayrıntılar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

ATV

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Uzak Şehir

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Güller ve Günahlar

23:15 Uzak Şehir

NOW TV (FOX TV)

07:30 İlk Bakış

08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elm

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Halef: Köklerin Çağrısı

19:00 Now Ana Haber

20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV

06:00 Yeni Gelin

08:15 Bu Sabah

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Veliaht

STAR TV

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TRT 1

06:10 Kalk Gidelim

09:15 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:50 Kasaba Doktoru

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

20:00 Maç Özel

21:00 Türkiye Bosna Hersek

23:00 Breidabık-Samsunspor

TV8