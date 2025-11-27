Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 27 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Güncelleme:
27 Kasım 2025 Perşembe akşamı, televizyon izleyicileri zengin ve keyifli bir yayın akışıyla ekran başına geçecek. Popüler diziler, programlar ve eğlenceli içeriklerin yanı sıra, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 26 Kasım yayın akışları da izleyicilerle sunuldu.

27 Kasım 2025 Perşembe akşamı, televizyon izleyicilerini zengin ve keyifli bir yayın akışı bekliyor. Popüler diziler, yarışmalar ve eğlenceli programların yanı sıra, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 27 Kasım akışları da paylaşıldı. Hangi kanalda hangi programların ekranda olacağına dair ayrıntılar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

ATV

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D

  • 07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 Uzak Şehir
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Güller ve Günahlar
  • 23:15 Uzak Şehir

NOW TV (FOX TV)

  • 07:30 İlk Bakış
  • 08:00 Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 Yasak Elm
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Halef: Köklerin Çağrısı
  • 19:00 Now Ana Haber
  • 20:00 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV

  • 06:00 Yeni Gelin
  • 08:15 Bu Sabah
  • 10:00 Bahar
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Veliaht

STAR TV

  • 07:00 İstanbullu Gelin
  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16:15 Söz
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Çok Güzel Hareketler 2

TRT 1

  • 06:10 Kalk Gidelim
  • 09:15 Adını Sen Koy
  • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 Seksenler
  • 14:50 Kasaba Doktoru
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 20:00 Maç Özel
  • 21:00 Türkiye Bosna Hersek
  • 23:00 Breidabık-Samsunspor

TV8

  • 06:00 Tuzak
  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 Oynat Bakalım
  • 09:00 Gel Konuşalım
  • 12:30 Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 MasterChef Türkiye
