Bu akşam hangi diziler var? 26 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

26 Kasım 2025 Çarşamba akşamı, televizyon izleyicilerini dolu dolu ve eğlenceli bir yayın akışı karşılıyor. Popüler diziler ve çeşitli programların yanı sıra, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 26 Kasım yayın akışları da izleyicilerle paylaşıldı. Hangi kanalda hangi dizi ve programların ekranda olacağına dair detaylar haberimizin devamında yer alıyor.
ATV
- 08:00 – Kahvaltı Haberleri
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 – atv Gün Ortası
- 14:00 – Mutfak Bahane
- 16:00 – Esra Erol'da
- 19:00 – atv Ana Haber
- 20:00 – Kuruluş Orhan
KANAL D
- 07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 – Yaprak Dökümü
- 14:00 – Gelinim Mutfakta
- 16:45 – Uzak Şehir
- 18:30 – Kanal D Ana Haber
- 20:00 – Eşref Rüya
NOW TV (FOX TV)
- 07:30 – İlk Bakış
- 08:00 – Çalar Saat
- 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 – Yasak Elma
- 13:30 – En Hamarat Benim
- 16:30 – Sakıncalı
- 19:00 – Now Ana Haber
- 20:00 – Sakıncalı
- 22:15 – Sakıncalı
SHOW TV
- 06:00 – Yeni Gelin
- 08:15 – Bu Sabah
- 10:00 – Sandık Kokusu
- 12:30 – Gelin Evi
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 – Show Ana Haber
- 20:00 – Bahar
STAR TV
- 07:00 – Kiralık Aşk
- 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
- 16:15 – Söz
- 19:00 – Star Haber
- 20:00 – Sahipsizler
TRT 1
- 06:15 – Kalk Gidelim
- 09:20 – Adını Sen Koy
- 10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 – Seksenler
- 14:45 – Kasaba Doktoru
- 17:45 – Lingo Türkiye
- 19:00 – Ana Haber
- 20:00 – Garfield2
- 21:40 – Ölümcül Sular
TV8
- 06:00 – Tuzak
- 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 – Oynat Bakalım
- 09:00 – Gel Konuşalım
- 12:30 – Zahide Yetiş'le Sence?
- 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 – MasterChef Türkiye