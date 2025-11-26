Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 26 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Güncelleme:
26 Kasım 2025 Çarşamba akşamı, televizyon izleyicileri zengin ve keyifli bir yayın akışıyla ekran başına geçecek. Popüler diziler, programlar ve eğlenceli içeriklerin yanı sıra, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 26 Kasım yayın akışları da izleyicilerle sunuldu. Peki, bu akşam hangi diziler var? 26 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

26 Kasım 2025 Çarşamba akşamı, televizyon izleyicilerini dolu dolu ve eğlenceli bir yayın akışı karşılıyor. Popüler diziler ve çeşitli programların yanı sıra, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 26 Kasım yayın akışları da izleyicilerle paylaşıldı. Hangi kanalda hangi dizi ve programların ekranda olacağına dair detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

ATV

  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 20:00 – Kuruluş Orhan

KANAL D

  • 07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 – Yaprak Dökümü
  • 14:00 – Gelinim Mutfakta
  • 16:45 – Uzak Şehir
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber
  • 20:00 – Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV)

  • 07:30 – İlk Bakış
  • 08:00 – Çalar Saat
  • 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 – Yasak Elma
  • 13:30 – En Hamarat Benim
  • 16:30 – Sakıncalı
  • 19:00 – Now Ana Haber
  • 20:00 – Sakıncalı
  • 22:15 – Sakıncalı

SHOW TV

  • 06:00 – Yeni Gelin
  • 08:15 – Bu Sabah
  • 10:00 – Sandık Kokusu
  • 12:30 – Gelin Evi
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 – Show Ana Haber
  • 20:00 – Bahar

STAR TV

  • 07:00 – Kiralık Aşk
  • 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16:15 – Söz
  • 19:00 – Star Haber
  • 20:00 – Sahipsizler

TRT 1

  • 06:15 – Kalk Gidelim
  • 09:20 – Adını Sen Koy
  • 10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 – Seksenler
  • 14:45 – Kasaba Doktoru
  • 17:45 – Lingo Türkiye
  • 19:00 – Ana Haber
  • 20:00 – Garfield2
  • 21:40 – Ölümcül Sular

TV8

  • 06:00 – Tuzak
  • 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 – Oynat Bakalım
  • 09:00 – Gel Konuşalım
  • 12:30 – Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 – MasterChef Türkiye
