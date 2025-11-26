Bu akşam hangi diziler var? 26 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

26 Kasım 2025 Çarşamba akşamı, televizyon izleyicilerini dolu dolu ve eğlenceli bir yayın akışı karşılıyor. Popüler diziler ve çeşitli programların yanı sıra, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 26 Kasım yayın akışları da izleyicilerle paylaşıldı. Hangi kanalda hangi dizi ve programların ekranda olacağına dair detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

ATV

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Mutfak Bahane

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Kuruluş Orhan

KANAL D

07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

11:00 – Yaprak Dökümü

14:00 – Gelinim Mutfakta

16:45 – Uzak Şehir

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Eşref Rüya

NOW TV (FOX TV)

07:30 – İlk Bakış

08:00 – Çalar Saat

10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 – Yasak Elma

13:30 – En Hamarat Benim

16:30 – Sakıncalı

19:00 – Now Ana Haber

20:00 – Sakıncalı

22:15 – Sakıncalı

SHOW TV

06:00 – Yeni Gelin

08:15 – Bu Sabah

10:00 – Sandık Kokusu

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Bahar

STAR TV

07:00 – Kiralık Aşk

09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 – Söz

19:00 – Star Haber

20:00 – Sahipsizler

TRT 1

06:15 – Kalk Gidelim

09:20 – Adını Sen Koy

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:45 – Kasaba Doktoru

17:45 – Lingo Türkiye

19:00 – Ana Haber

20:00 – Garfield2

21:40 – Ölümcül Sular

TV8