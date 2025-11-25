Bu akşam hangi diziler var? 25 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
25 Kasım 2025 Salı akşamı, televizyon izleyicileri dopdolu ve eğlenceli bir yayın akışıyla ekran başına geçecek. Popüler diziler, programlar ve eğlenceli içeriklerin yanı sıra, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 25 Kasım yayın akışları da izleyicilerle paylaşıldı. Peki, bu akşam hangi diziler var? 25 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
ATV YAYIN AKIŞI
- 08:00 – Kahvaltı Haberleri
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 – atv Gün Ortası
- 14:00 – Mutfak Bahane
- 16:00 – Esra Erol'da
- 19:00 – atv Ana Haber
- 20:00 – Gözleri KaraDeniz
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 – Yaprak Dökümü
- 14:00 – Gelinim Mutfakta
- 16:45 – Uzak Şehir
- 18:30 – Kanal D Ana Haber
- 20:00 – Postacı
- 21:45 – Postacı
NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 07:30 – İlk Bakış
- 08:00 – Çalar Saat
- 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 – Yasak Elma
- 13:30 – En Hamarat Benim
- 16:30 – Kıskanmak
- 19:00 – Now Ana Haber
- 20:00 – Kıskanmak
- 23:30 – Sakıncalı
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06:00 – Yeni Gelin
- 08:15 – Bu Sabah
- 10:00 – Sandık Kokusu
- 12:30 – Gelin Evi
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 – Show Ana Haber
- 20:00 – Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07:00 – Kiralık Aşk
- 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
- 16:15 – Söz
- 19:00 – Star Haber
- 20:00 – Kral Kaybederse
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06:30 – Kalk Gidelim
- 09:20 – Adını Sen Koy
- 10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 – Seksenler
- 14:40 – Kasaba Doktoru
- 17:45 – Lingo Türkiye
- 19:00 – Ana Haber
- 20:00 – Maç Önü
- 20:45 – Galatasaray-Union SG
TV8 YAYIN AKIŞI
- 06:00 – Tuzak
- 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 – Oynat Bakalım
- 09:00 – Gel Konuşalım
- 12:30 – Zahide Yetiş'le Sence?
- 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 – MasterChef Türkiye