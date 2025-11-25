Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 25 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
25 Kasım 2025 Salı akşamı, televizyon izleyicileri dopdolu ve eğlenceli bir yayın akışıyla ekran başına geçecek. Popüler diziler, programlar ve eğlenceli içeriklerin yanı sıra, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 25 Kasım yayın akışları da izleyicilerle paylaşıldı. Peki, bu akşam hangi diziler var? 25 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

25 Kasım 2025 Salı akşamı, televizyon izleyicilerini dopdolu ve keyifli bir yayın maratonu bekliyor. Popüler diziler ve farklı programların yanı sıra, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 25 Kasım yayın akışları da izleyicilerle paylaşıldı. Hangi kanalda hangi dizi ve programların ekranda olacağına dair detaylar haberimizin devamında.

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 20:00 – Gözleri KaraDeniz

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 – Yaprak Dökümü
  • 14:00 – Gelinim Mutfakta
  • 16:45 – Uzak Şehir
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber
  • 20:00 – Postacı
  • 21:45 – Postacı

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

  • 07:30 – İlk Bakış
  • 08:00 – Çalar Saat
  • 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 – Yasak Elma
  • 13:30 – En Hamarat Benim
  • 16:30 – Kıskanmak
  • 19:00 – Now Ana Haber
  • 20:00 – Kıskanmak
  • 23:30 – Sakıncalı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Yeni Gelin
  • 08:15 – Bu Sabah
  • 10:00 – Sandık Kokusu
  • 12:30 – Gelin Evi
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 – Show Ana Haber
  • 20:00 – Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 – Kiralık Aşk
  • 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16:15 – Söz
  • 19:00 – Star Haber
  • 20:00 – Kral Kaybederse

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 – Kalk Gidelim
  • 09:20 – Adını Sen Koy
  • 10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 – Seksenler
  • 14:40 – Kasaba Doktoru
  • 17:45 – Lingo Türkiye
  • 19:00 – Ana Haber
  • 20:00 – Maç Önü
  • 20:45 – Galatasaray-Union SG

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:00 – Tuzak
  • 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 – Oynat Bakalım
  • 09:00 – Gel Konuşalım
  • 12:30 – Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 – MasterChef Türkiye
