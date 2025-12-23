Bu akşam hangi diziler var? 23 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
23 Aralık 2025 Salı akşamı yaklaşırken, televizyon ekranlarında yer alacak yapımlar izleyicilerin ilgisini çekiyor. Dizilerden programlara, filmlerden yarışmalara uzanan yayın akışı akşam planlarını şekillendiriyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 23 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
23 Aralık 2025 Salı akşamına sayılı saatler kala televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen yapımlar netleşiyor. Diziler, yarışma programları ve özel içeriklerin yer aldığı prime time kuşağında Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV'nin güncel yayın akışları akşam planlarını şekillendiriyor. Yayınlara dair tüm ayrıntılar haberin devamında…
23 ARALIK 2025 SALI ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 – Kahvaltı Haberleri
- 10.00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 – atv Gün Ortası
- 14.00 – Mutfak Bahane
- 16.00 – Esra Erol'da
- 19.00 – atv Ana Haber
- 19.45 – Kupa Günlüğü
- 20.30 – Fenerbahçe – Beşiktaş
23 ARALIK 2025 SALI KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 – Yaprak Dökümü
- 13.45 – Gelinim Mutfakta
- 16.45 – Uzak Şehir
- 18.30 – Kanal D Ana Haber
- 20.00 – Dokunmayın Şabanıma
- 21.45 – Dokunmayın Şabanıma
23 ARALIK 2025 SALI NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 07.30 – İlk Bakış
- 08.00 – Çalar Saat
- 10.45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 – Yasak Elma
- 13.30 – En Hamarat Benim
- 16.30 – Kıskanmak
- 19.00 – Now Ana Haber
- 20.00 – Kıskanmak
- 00.00 – Sahtekarlar
23 ARALIK 2025 SALI SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 – Bahar
- 09.30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 – Gelin Evi
- 15.00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 – Show Ana Haber
- 20.00 – Rüya Gibi
23 ARALIK 2025 SALI STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 – Kiralık Aşk
- 09.30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 – Nur Viral ile Sen İstersen
- 16.15 – Söz
- 19.00 – Star Haber
- 20.00 – Yanlış Anlama
- 22.15 – Yanlış Anlama
23 ARALIK 2025 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 05.20 – Lezzetli Tavsiye
- 06.10 – Kalk Gidelim
- 09.20 – Adını Sen Koy
- 10.30 – Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 – Seksenler
- 14.25 – Kasaba Doktoru
- 17.45 – Lingo Türkiye
- 19.00 – Ana Haber
- 20.00 – Mehmed: Fetihler Sultanı
23 ARALIK 2025 SALI TV8 YAYIN AKIŞI
- 06.00 – Tuzak
- 07.15 – Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 – Oynat Bakalım
- 09.00 – Gel Konuşalım
- 12.30 – Zahide Yetiş'le Sence?
- 16.00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 – MasterChef Türkiye