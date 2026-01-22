Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 22 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Güncelleme:
22 Ocak akşamı televizyon başına geçmeyi planlayan izleyiciler için kanalların yayın akışları netleşti. Prime time kuşağında ekrana gelecek dizi, film ve programlar, izleyicilerin akşam tercihlerini belirleyecek ve günün en çok konuşulan içerikleri arasında yer alacak. Peki, bu akşam hangi diziler var? 22 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

22 Ocak Perşembe akşamı televizyon izleyicilerini ekrana kilitleyecek yapımlar netleşti. Ulusal kanalların prime time kuşağında yer alan dizi, yarışma ve programlar merak konusu olurken; ATV, Show TV, Now, TV8, TRT 1 ve Kanal D'de yayınlanacak içerikler izleyiciler tarafından yakından araştırılıyor. Detaylar haberin devamında…

ATV

  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 – Mutfak Bahane
  • 16:00 – Esra Erol'da
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 20:00 – Kim Milyoner Olmak İster?

KANAL D

  • 07:00 – Küçük Ağa
  • 09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 – Yaprak Dökümü
  • 14:00 – Gelinim Mutfakta
  • 16:45 – Arka Sokaklar
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber
  • 20:00 – İnci Taneleri
  • 23:15 – Ayla

NOW TV (FOX TV)

  • 07:30 – İlk Bakış
  • 08:00 – Çalar Saat
  • 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 – Yasak Elma
  • 13:30 – En Hamarat Benim
  • 16:30 – Halef: Köklerin Çağrısı
  • 19:00 – Now Ana Haber
  • 20:00 – Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV

  • 07:00 – Bahar
  • 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12:30 – Gelin Evi
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 – Show Ana Haber
  • 20:00 – Veliaht

STAR TV

  • 07:00 – Aramızda Kalsın
  • 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 – Erkenci Kuş
  • 19:00 – Star Haber
  • 20:00 – Bir Baba Hindu
  • 22:15 – Bir Baba Hindu

TRT 1

  • 06:25 – Kalk Gidelim
  • 09:15 – Adını Sen Koy
  • 10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 – Seksenler
  • 14:30 – Kara Ağaç Destanı
  • 17:45 – Lingo Türkiye
  • 19:00 – Ana Haber
  • 19:45 – Maç Önü
  • 20:45 – Fenerbahçe-Aston Villa
  • 23:00 – Mehmed: Fetihler Sultanı

TV8

  • 06:00 – Tuzak
  • 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 – Oynat Bakalım
  • 09:00 – Gel Konuşalım
  • 12:30 – Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 – Survivor Ünlüler – Gönüllüler 2026
