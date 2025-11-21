Bu akşam hangi diziler var? 21 Kasım yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
21 Kasım 2025 Cuma akşamı, televizyon izleyicilerini dopdolu ve eğlenceli bir yayın akışı bekliyor. Sevilen diziler ve farklı programların yanı sıra, Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in 21 Kasım yayın akışları da izleyicilerin beğenisine sunuldu. Hangi kanalda hangi dizi ve programların yer aldığına dair tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.
ATV
- 07:00 – Kahvaltı Haberleri
- 08:30 – Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 – atv Gün Ortası
- 14:00 – Mutfak Bahane
- 16:00 – Esra Erol'da
- 19:00 – atv Ana Haber
- 20:00 – Buz Devri
- 22:00 – Suikast Treni
KANAL D
- 07:00 – Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 – Yaprak Dökümü
- 14:00 – Gelinim Mutfakta
- 16:45 – Uzak Şehir
- 18:30 – Kanal D Ana Haber
- 20:00 – Arka Sokaklar
NOW TV (FOX TV)
- 07:30 – İlk Bakış
- 08:00 – Çalar Saat
- 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 – Sahtekarlar
- 13:30 – En Hamarat Benim
- 16:30 – Sakıncalı
- 19:00 – Now Ana Haber
- 20:00 – Sakıncalı
- 23:30 – Ben Leman
SHOW TV
- 06:00 – Yeni Gelin
- 08:15 – Bu Sabah
- 10:00 – Sandık Kokusu
- 12:30 – Gelin Evi
- 15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 – Show Ana Haber
- 20:00 – Kızılcık Şerbeti
STAR TV
- 07:00 – İstanbullu Gelin
- 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 – Nur Viral ile Sen İstersen
- 16:15 – Söz
- 19:00 – Star Haber
- 20:00 – Salak Milyonerler
- 22:00 – Tatlım Tatlım
TRT 1
- 06:25 – Kalk Gidelim
- 09:15 – Adını Sen Koy
- 10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
- 13:15 – Seksenler
- 14:30 – Taşacak Bu Deniz
- 17:45 – Lingo Türkiye
- 19:00 – Ana Haber
- 20:00 – Taşacak Bu Deniz
TV8
- 06:00 – Tuzak
- 07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
- 08:30 – Oynat Bakalım
- 09:00 – Gel Konuşalım
- 12:30 – Zahide Yetiş'le Sence?
- 16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 – MasterChef Türkiye