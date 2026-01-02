Bu akşam hangi diziler var? 2 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
2 Ocak 2026 Cuma akşamı, televizyon kanalları izleyicileri ekran başına çekmeyi hedefleyen güçlü ve dikkat çekici yapımlarla prime time kuşağına giriyor. Dizi, yarışma ve sinema filmlerinin öne çıktığı yayın akışı, yeni yılın ilk cuma akşamında farklı zevklere hitap eden geniş bir seyir seçeneği sunuyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 2 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
2 Ocak Cuma akşamı için geri sayım sürerken, televizyon kanallarının prime time kuşağında ekrana getireceği yapımlar izleyicilerin dikkatini çekmeye başladı. Dizi, yarışma ve özel programlarla şekillenen akşam yayın akışında Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV ekranlarında nelerin yer alacağı merak edilirken, akşam kuşağına dair tüm ayrıntılar haberin devamında izleyicilerle buluşuyor.
2 OCAK 2026 CUMA ATV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Kahvaltı Haberleri
- 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol'da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Evde Tek Başına
- 22.20 Bay ve Bayan Smith
2 OCAK 2026 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Yabancı Damat
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Arka Sokaklar
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Pi'nin Yaşamı
- 22.45 300 Spartalı
2 OCAK 2026 CUMA NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Sahtekarlar
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Çifte Milyon
- 22.15 Çifte Milyon
2 OCAK 2026 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Bahar
- 09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Aile Arasında
- 22.45 Dedemin Fişi
2 OCAK 2026 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Kiralık Aşk
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 16.15 Söz
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Sev Kardeşim
- 21.45 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
2 OCAK 2026 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.20 Kalk Gidelim
- 09.15 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.25 Kasaba Doktoru
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Taşacak Bu Deniz
- 23.15 Lingo Türkiye Yılbaşı Özel
2 OCAK 2026 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
- 06.00 Tuzak
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Zahide Yetiş'le Sence?
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler–Gönüllüler 2026