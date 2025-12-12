Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 12 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 12 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

12 Aralık 2025 Cuma akşamına yaklaşılırken, televizyon severler ekranlarda hangi yapımların yayınlanacağını merak ediyor. Popüler dizilerden heyecan dolu yarışmalara, özel bölümlerden güncel programlara kadar geniş bir içerik yelpazesi izleyicilerin ilgisini çekiyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV gibi kanalların akşam yayın akışları, izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 12 Aralık yayın akışında neler var?

12 Aralık 2025 Cuma akşamı ekran başına geçmeyi planlayan izleyiciler, hangi yapımların yayınlanacağını merakla araştırıyor. Prime time'a özel diziler, popüler yarışmalar ve özel programlarla dolu akış, televizyon severlere çeşitli seçenekler sunuyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV'nin akşam programlarının belli olmasıyla birlikte "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusu sosyal medyada ve gündemde sıkça tartışılmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANAL D

  • 07:00 - Yabancı Damat
  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 14:00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:45 - Uzak Şehir
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Arka Sokaklar
  • 00:15 - Eşref Rüya
  • 02:30 - Siyah Beyaz Aşk
  • 04:30 - Üç Kız Kardeş

ATV

  • 07:00 - Kahvaltı Haberleri
  • 08:30 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 - ATV Gün Ortası
  • 14:00 - Mutfak Bahane
  • 16:00 - Esra Erol'da
  • 19:00 - ATV Ana Haber
  • 20:00 - Taşıyıcı / Yabancı Sinema
  • 21:50 - Son Üç Gün / Yabancı Sinema
  • 00:20 - Son Üç Gün / Yabancı Sinema
  • 02:30 - Kardeşlerim

NOW TV

  • 07:30 - İlk Bakış
  • 08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat
  • 10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 - Yasak Elma
  • 13:30 - En Hamarat Benim
  • 16:30 - Sahtekarlar
  • 19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
  • 20:00 - AVATAR
  • 23:15 - Ben Leman
  • 02:00 - Sahtekarlar
  • 04:30 - Kefaret
  • 06:00 - Karagül

Bu akşam hangi diziler var? 12 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

SHOW TV

  • 06:00 - Yeni Gelin
  • 08:15 - Bu Sabah
  • 10:00 - Sandık Kokusu
  • 12:30 - Gelin Evi
  • 15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 00:15 - Rüya Gibi

STAR TV

  • 09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16:15 - Söz
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Öyle Olsun
  • 22:30 - Yerli Dizi Tekrar / Sinema
  • 00:30 - Yerli Dizi Tekrar / Sinema
  • 02:30 - Hanım Köylü
  • 04:00 - Söz
  • 05:00 - Kiralık Aşk

TRT 1

  • 05:33 - İstiklal Marşı
  • 05:35 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
  • 06:25 - Kalk Gidelim
  • 09:20 - Adını Sen Koy
  • 10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13:15 - Seksenler
  • 14:40 - Kasaba Doktoru
  • 17:45 - Lingo Türkiye
  • 19:00 - Ana Haber
  • 19:55 - İddiaların Aksine
  • 20:00 - Taşacak Bu Deniz
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Hukuk öğrencisi genç kızdan 'TOKİ' vurgunu: Onların parasıyla ev sahibi oluyorum

Bakmayın böyle göründüğüne! Hukuk öğrencisinden büyük vurgun
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini mutlu edecek haber! İndirim geliyor
title