Bu akşam hangi diziler var? 12 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
12 Aralık 2025 Cuma akşamına yaklaşılırken, televizyon severler ekranlarda hangi yapımların yayınlanacağını merak ediyor. Popüler dizilerden heyecan dolu yarışmalara, özel bölümlerden güncel programlara kadar geniş bir içerik yelpazesi izleyicilerin ilgisini çekiyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV gibi kanalların akşam yayın akışları, izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 12 Aralık yayın akışında neler var?
12 Aralık 2025 Cuma akşamı ekran başına geçmeyi planlayan izleyiciler, hangi yapımların yayınlanacağını merakla araştırıyor. Prime time'a özel diziler, popüler yarışmalar ve özel programlarla dolu akış, televizyon severlere çeşitli seçenekler sunuyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV'nin akşam programlarının belli olmasıyla birlikte "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusu sosyal medyada ve gündemde sıkça tartışılmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
KANAL D
- 07:00 - Yabancı Damat
- 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 - Yaprak Dökümü
- 14:00 - Gelinim Mutfakta
- 16:45 - Uzak Şehir
- 18:30 - Kanal D Ana Haber
- 20:00 - Arka Sokaklar
- 00:15 - Eşref Rüya
- 02:30 - Siyah Beyaz Aşk
- 04:30 - Üç Kız Kardeş
ATV
- 07:00 - Kahvaltı Haberleri
- 08:30 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
- 10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 - ATV Gün Ortası
- 14:00 - Mutfak Bahane
- 16:00 - Esra Erol'da
- 19:00 - ATV Ana Haber
- 20:00 - Taşıyıcı / Yabancı Sinema
- 21:50 - Son Üç Gün / Yabancı Sinema
- 00:20 - Son Üç Gün / Yabancı Sinema
- 02:30 - Kardeşlerim
NOW TV
- 07:30 - İlk Bakış
- 08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:30 - Yasak Elma
- 13:30 - En Hamarat Benim
- 16:30 - Sahtekarlar
- 19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20:00 - AVATAR
- 23:15 - Ben Leman
- 02:00 - Sahtekarlar
- 04:30 - Kefaret
- 06:00 - Karagül
SHOW TV
- 06:00 - Yeni Gelin
- 08:15 - Bu Sabah
- 10:00 - Sandık Kokusu
- 12:30 - Gelin Evi
- 15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 - Show Ana Haber
- 20:00 - Kızılcık Şerbeti
- 00:15 - Rüya Gibi
STAR TV
- 09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen
- 16:15 - Söz
- 19:00 - Star Haber
- 20:00 - Öyle Olsun
- 22:30 - Yerli Dizi Tekrar / Sinema
- 00:30 - Yerli Dizi Tekrar / Sinema
- 02:30 - Hanım Köylü
- 04:00 - Söz
- 05:00 - Kiralık Aşk
TRT 1
- 05:33 - İstiklal Marşı
- 05:35 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
- 06:25 - Kalk Gidelim
- 09:20 - Adını Sen Koy
- 10:30 - Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 - Seksenler
- 14:40 - Kasaba Doktoru
- 17:45 - Lingo Türkiye
- 19:00 - Ana Haber
- 19:55 - İddiaların Aksine
- 20:00 - Taşacak Bu Deniz