Bu akşam hangi diziler var? 12 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

12 Aralık 2025 Cuma akşamı ekran başına geçmeyi planlayan izleyiciler, hangi yapımların yayınlanacağını merakla araştırıyor. Prime time'a özel diziler, popüler yarışmalar ve özel programlarla dolu akış, televizyon severlere çeşitli seçenekler sunuyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV'nin akşam programlarının belli olmasıyla birlikte "Bu akşam televizyonda ne var?" sorusu sosyal medyada ve gündemde sıkça tartışılmaya başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANAL D

07:00 - Yabancı Damat

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:00 - Yaprak Dökümü

14:00 - Gelinim Mutfakta

16:45 - Uzak Şehir

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Arka Sokaklar

00:15 - Eşref Rüya

02:30 - Siyah Beyaz Aşk

04:30 - Üç Kız Kardeş

ATV

07:00 - Kahvaltı Haberleri

08:30 - Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - ATV Gün Ortası

14:00 - Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - ATV Ana Haber

20:00 - Taşıyıcı / Yabancı Sinema

21:50 - Son Üç Gün / Yabancı Sinema

00:20 - Son Üç Gün / Yabancı Sinema

02:30 - Kardeşlerim

NOW TV

07:30 - İlk Bakış

08:00 - İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 - Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 - Yasak Elma

13:30 - En Hamarat Benim

16:30 - Sahtekarlar

19:00 - Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 - AVATAR

23:15 - Ben Leman

02:00 - Sahtekarlar

04:30 - Kefaret

06:00 - Karagül

SHOW TV

06:00 - Yeni Gelin

08:15 - Bu Sabah

10:00 - Sandık Kokusu

12:30 - Gelin Evi

15:00 - Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Kızılcık Şerbeti

00:15 - Rüya Gibi

STAR TV

09:30 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 - Nur Viral ile Sen İstersen

16:15 - Söz

19:00 - Star Haber

20:00 - Öyle Olsun

22:30 - Yerli Dizi Tekrar / Sinema

00:30 - Yerli Dizi Tekrar / Sinema

02:30 - Hanım Köylü

04:00 - Söz

05:00 - Kiralık Aşk

TRT 1