Bu akşam hangi diziler var? 11 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

11 Aralık 2025 Perşembe akşamı için televizyon planı yapan izleyiciler, günün yayın akışını öğrenmek amacıyla kanalların program listelerine odaklanmış durumda. Sevilen dizilerin yeni bölümleri, yüksek izlenme oranlarına sahip yarışmalar ve prime time'a özel hazırlanan yapımlar, bu akşam ekranlarda geniş bir alternatif sunuyor. Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in yayın akışlarının netleşmesiyle birlikte "Bu akşam TV'de ne var?" sorusu da daha sık sorulmaya başladı. Tüm detaylara haberimizin devamında yer veriliyor.

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Uzak Şehir

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Güller ve Günahlar

23.15 Uzak Şehir

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

19.00 Now Ana Haber

20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Yeni Gelin

08.15 Bu Sabah

10.00 Sandık Kokusu

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Veliaht

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 Kiralık Aşk

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.15 Kalk Gidelim

09.15 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.45 Kasaba Doktoru

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Maç Önü

20.45 Samsunspor – AEK Athens

23.00 Brann – Fenerbahçe

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI