Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 11 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 11 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

11 Aralık 2025 Perşembe akşamı yaklaşırken, televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor. Popüler diziler, sevilen yarışmalar, özel bölümler ve güncel programlarla dolu yayın akışını takip etmek isteyenler; Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in Perşembe akşamına dair güncel listesini araştırmaya devam ediyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 11 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

11 Aralık 2025 Perşembe akşamı için televizyon planı yapan izleyiciler, günün yayın akışını öğrenmek amacıyla kanalların program listelerine odaklanmış durumda. Sevilen dizilerin yeni bölümleri, yüksek izlenme oranlarına sahip yarışmalar ve prime time'a özel hazırlanan yapımlar, bu akşam ekranlarda geniş bir alternatif sunuyor. Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in yayın akışlarının netleşmesiyle birlikte "Bu akşam TV'de ne var?" sorusu da daha sık sorulmaya başladı. Tüm detaylara haberimizin devamında yer veriliyor.

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI

  • 08.00 Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 atv Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol'da
  • 19.00 atv Ana Haber
  • 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Yabancı Damat
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Uzak Şehir
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Güller ve Günahlar
  • 23.15 Uzak Şehir

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Yasak Elma
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

Bu akşam hangi diziler var? 11 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Yeni Gelin
  • 08.15 Bu Sabah
  • 10.00 Sandık Kokusu
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18.45 Show Ana Haber
  • 20.00 Veliaht

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07.00 Kiralık Aşk
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 16.15 Söz
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Çok Güzel Hareketler 2

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.15 Kalk Gidelim
  • 09.15 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler
  • 14.45 Kasaba Doktoru
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Maç Önü
  • 20.45 Samsunspor – AEK Athens
  • 23.00 Brann – Fenerbahçe

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06.00 Tuzak
  • 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08.30 Oynat Bakalım
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Zahide Yetiş'le Sence?
  • 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20.00 MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü

Balıklıgöl'e atlayan genç! O esnada dudaklarından tek cümle döküldü
TBMM'de stajyer istismarı iddiası: Bir personel görevden uzaklaştırıldı

Öğrencinin şikayetiyle ortaya çıktı, anında görevden alındı
İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı

İki hamburgere ödediği fiyat dudak uçuklattı
Güllü, ölmeden önce patronuna anlatmış: Başıma bir şey gelirse...

Güllü, ölmeden önce iki isim vermiş: Başıma bir şey gelirse...
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Dzeko, Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı

Fener'den gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Trump'tan tarihi operasyon! Görüntüler servis edildi, petrol fiyatları bir anda yükseldi

Böylesi daha önce hiç olmadı! Petrol fiyatlarını uçuran operasyon
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'dan gidiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Şırdancı Mehmet yayaya çarptı: Kadının kolu ve bacağı kırıldı

Ünlü şırdancı, trafikte bir kadını hastanelik etti! Durumu ağır
Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi

Bakan Şimşek ipucunu verdi! Memur ve emekli zammı belli oldu gibi
Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip çıkın

Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip olun
title