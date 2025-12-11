Bu akşam hangi diziler var? 11 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
11 Aralık 2025 Perşembe akşamı yaklaşırken, televizyon ekranlarında hangi yapımların yer alacağı izleyicilerin gündemindeki yerini koruyor. Popüler diziler, sevilen yarışmalar, özel bölümler ve güncel programlarla dolu yayın akışını takip etmek isteyenler; Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in Perşembe akşamına dair güncel listesini araştırmaya devam ediyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 11 Aralık yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
11 Aralık 2025 Perşembe akşamı için televizyon planı yapan izleyiciler, günün yayın akışını öğrenmek amacıyla kanalların program listelerine odaklanmış durumda. Sevilen dizilerin yeni bölümleri, yüksek izlenme oranlarına sahip yarışmalar ve prime time'a özel hazırlanan yapımlar, bu akşam ekranlarda geniş bir alternatif sunuyor. Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'in yayın akışlarının netleşmesiyle birlikte "Bu akşam TV'de ne var?" sorusu da daha sık sorulmaya başladı. Tüm detaylara haberimizin devamında yer veriliyor.
11 ARALIK 2025 PERŞEMBE ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol'da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
11 ARALIK 2025 PERŞEMBE KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Yabancı Damat
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Uzak Şehir
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Güller ve Günahlar
- 23.15 Uzak Şehir
11 ARALIK 2025 PERŞEMBE NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
11 ARALIK 2025 PERŞEMBE SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.00 Yeni Gelin
- 08.15 Bu Sabah
- 10.00 Sandık Kokusu
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Veliaht
11 ARALIK 2025 PERŞEMBE STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 Kiralık Aşk
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 16.15 Söz
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Çok Güzel Hareketler 2
11 ARALIK 2025 PERŞEMBE TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.15 Kalk Gidelim
- 09.15 Adını Sen Koy
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.45 Kasaba Doktoru
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Maç Önü
- 20.45 Samsunspor – AEK Athens
- 23.00 Brann – Fenerbahçe
11 ARALIK 2025 PERŞEMBE TV8 YAYIN AKIŞI
- 06.00 Tuzak
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 Oynat Bakalım
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Zahide Yetiş'le Sence?
- 16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20.00 MasterChef Türkiye