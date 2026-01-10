Bu akşam hangi diziler var? 10 Ocak yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
TRT1
- 00:15 - 02:55 Teşkilat
- 02:55 - 05:25 Kara Ağaç Destanı
- 05:25 - 06:10 Yedi Numara
- 06:10 - 08:35 Ege'nin Hamsisi
- 08:35 - 10:00 Kod Adı Kırlangıç
- 10:00 - 11:30 Hayallerinin Peşinde
- 11:30 - 14:30 Teşkilat
- 14:30 - 17:50 Taşacak Bu Deniz
- 17:50 - 19:00 Turgay Başyayla ile...
- 19:00 - 20:00 Ana Haber
KANAL D
- 00:15 - 02:15 Beyaz'la Joker
- 02:15 - 04:30 Poyraz Karayel
- 04:30 - 07:00 Üç Kız Kardeş
- 07:00 - 08:30 Yabancı Damat
- 08:30 - 09:45 Konuştukça
- 09:45 - 13:00 Magazin D Cumartesi
- 13:00 - 14:00 Arda'nın Mutfağı
- 14:00 - 16:15 Uzak Şehir
- 16:15 - 19:00 Arka Sokaklar
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 23:15 Güller ve Günahlar
SHOW TV
- 00:15 - 02:45 Veliaht
- 02:45 - 05:00 Rüya Gibi
- 05:00 - 08:00 Kızılcık Şerbeti
- 08:00 - 10:00 Keloğlan
- 10:00 - 13:00 Cumartesi Sürprizi
- 13:00 - 14:45 İbo İle Güllüşah
- 14:45 - 18:25 Rüya Gibi
- 18:25 - 20:00 Show Ana Haber
STAR TV
- 00:00 - 02:00 Berlin Kaplanı
- 02:00 - 03:30 Aramızda Kalsın
- 03:30 - 05:00 Kaderimin Oyunu
- 05:00 - 07:00 Erkenci Kuş
- 07:00 - 09:00 Aramızda Kalsın
- 09:00 - 11:00 Hayat Bazen Tatlıdır
- 11:00 - 14:00 Sahipsizler
- 14:00 - 15:30 Bir Şansım Olsa
- 15:30 - 19:00 Erkenci Kuş
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 22:00 Yol Arkadaşım
- 00:00 - 02:00 Sucu Kamil
ATV
- 00:40 - 03:00 G.I. Joe: Snake Eyes
- 03:00 - 05:30 Kardeşlerim
- 05:30 - 07:30 Aldatmak
- 07:30 - 10:00 atv'de Hafta Sonu
- 10:00 - 12:00 Gizli Karargah
- 12:00 - 14:15 Dönerse Senindir
- 14:15 - 17:45 Kuruluş Orhan
- 17:45 - 18:45 Finale Doğru
- 18:45 - 20:50 Galatasaray - Fenerbahçe
- 20:50 - 21:30 Kupa Töreni
TV8
- 00:15 - 01:30 Caner Taslaman ile...
- 01:30 - 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 03:30 - 06:00 Zahide Yetiş'le Sence?
- 06:00 - 08:00 Tuzak
- 08:00 - 08:30 Oynat Bakalım
- 08:30 - 10:00 Gençlik Rüzgarı
- 10:00 - 17:30 Gazete Magazin
- 17:30 - 20:00 MasterChef Türkiye All