Brann Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan bu önemli mücadele büyük heyecan yaratıyor. Müsabakayı izlemek isteyenler, yayın saatinden yayıncı kanala kadar tüm bilgileri merak ederken, karşılaşmanın ücretsiz izlenip izlenemeyeceğini de sorguluyor. Öyleyse, Brann– Fenerbahçe maçı için yayın detayları nelerdir ve maç ne zaman ekrana gelecek?

BRANN – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nde Brann ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

TRT 1 FREKANS VE YAYIN PLATFORMLARI

TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Filbox 20 ve Vodafone TV 21. kanallardan izlenebildiği gibi, Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifresiz şekilde yayın yapmaktadır.

BRANN – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Brann ile Fenerbahçe arasındaki Avrupa Ligi karşılaşması, 11 Aralık Perşembe günü yapılacak.

BRANN – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen müsabaka, 23.00'te start alacak.

BRANN – FENERBAHÇE KARŞILAŞMASI NEREDE GERÇEKLEŞECEK?

İki takımın Avrupa Ligi buluşması, Norveç'in Bergen kentinde bulunan Brann Stadion'da oynanacak.