Bourges Basket Galatasaray maçı hangi kanalda, Bourges Basket Galatasaray nereden CANLI izlenir?

Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa arenasında Bourges Basket deplasmanına çıkıyor. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen basketbol tutkunları, Bourges Basket Galatasaray maçı canlı izle, hangi kanalda yayınlanacak? gibi aramaları yoğunlaştırdı. Bourges Basket Galatasaray maçının yayıncı kanalı, canlı izleme seçenekleri ve maç saati haberimizde…

BOURGES BASKET VS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EuroLeague Women'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Fransa deplasmanında Bourges Basket ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadeleyi canlı izlemek isteyen basketbolseverler, maçın yayın bilgilerini ve başlama saatini araştırıyor. Bourges Basket–Galatasaray karşılaşması, EuroLeague Women YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BOURGES BASKET–GALATASARAY MAÇI CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Bourges Basket ile Galatasaray arasında oynanacak EuroLeague Women mücadelesi, internet üzerinden şifresiz olarak takip edilebilecek. Karşılaşma, EuroLeague Women'ın resmi YouTube kanalı aracılığıyla canlı yayınlanacak ve basketbolseverler maçı ücretsiz şekilde izleyebilecek.

BOURGES BASKET–GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Bourges Basket–Galatasaray EuroLeague Women maçı, 29 Ocak Perşembe günü oynanacak. Mücadele, haftanın en dikkat çeken kadın basketbol karşılaşmaları arasında yer alıyor.

BOURGES BASKET–GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Galatasaray, deplasmanda alacağı sonuçla Avrupa'daki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

BOURGES BASKET–GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

EuroLeague Women kapsamında oynanacak Bourges Basket–Galatasaray mücadelesi, Fransa'nın Bourges kentinde bulunan Palais des Sports du Prado salonunda oynanacak.