Borsa İstanbul'da açığa satış durduruldu mu, neden durduruldu? Kredili işlemlerde koruma oranı düşürüldü mü, nasıl değişiklikler yapıldı?

Borsa İstanbul'da hareketli günler yaşanıyor. 2 Mart 2026 tarihinden itibaren SPK, açığa satış işlemlerini geçici olarak yasakladı. Bu karar neden alındı ve kredili işlemlerde yapılan özkaynak koruma oranı güncellemesi yatırımcılar için ne anlama geliyor? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BORSA İSTANBUL'DA AÇIĞA SATIŞ DURDURULDU MU?

Evet, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemleri geçici olarak durduruldu. Bu yasak, 2 Mart 2026 tarihinden 6 Mart 2026 seans sonuna kadar geçerli olacak.

BORSA İSTANBUL'DA AÇIĞA SATIŞ NEDEN DURDURULDU?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), piyasaların güvenilir, şeffaf ve istikrarlı bir ortamda işlemesini sağlamak ve yatırımcı haklarını korumak amacıyla açığa satış işlemlerini geçici olarak yasakladı.

KREDİLİ İŞLEMLERDE YENİ GÜNCELLEMELER NELER?

SPK, kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinde özkaynak koruma oranıyla ilgili esnek düzenleme getirdi. Aracı kurumlar, kendi risk politikalarına uygun şekilde ve müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak, işlemler sırasında özkaynak oranını asgari yüzde 20 seviyesinde tutabilecek.

ÖZKAYNAK KORUMA ORANI DÜŞÜRÜLDÜ MÜ?

Evet, normalde özkaynak koruma oranı asgari yüzde 35 iken, geçici düzenleme ile 6 Mart 2026 seans sonuna kadar yüzde 20'ye düşürüldü.

NEDEN DÜŞÜRÜLDÜ?

Bu esneklik, piyasada açığa satış yasağıyla birlikte yatırımcıların işlemlerini sürdürebilmelerini sağlamak ve sermaye piyasalarındaki istikrarı korumak amacıyla getirildi.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açığa satış, yatırımcının elinde bulunmayan bir hisse senedini aracı kurumdan ödünç alarak satması ve fiyatların düşeceği beklentisiyle, daha düşük bir fiyattan geri alarak yerine koyması işlemidir.