Boneyard filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Boneyard filmi ne zaman, nerede çekildi?

Boneyard filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Boneyard filmi ne zaman, nerede çekildi?
Güncelleme:
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Boneyard filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Boneyard konusu, özeti ve Boneyard oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Boneyard filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Boneyard filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Boneyard filmini izleyecek olanların merak ettiği Boneyard konusu nedir, Boneyard oyuncuları kimler ve Boneyard özeti gibi konuları inceliyoruz.

BONEYARD FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir FBI ajanı (Gibson) ve Albuquerque Polis Şefi (Jackson) Kemik Koleksiyoncusu olarak bilinen bir seri katilin peşine düşerler - ancak şef katilin aslında kendi memurlarından biri olmasından korkmaktadır.

BONEYARD FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Mel Gibson

50 Cent

Nora Zehetner

Brian Van Holt

Spice Williams-Crosby

Weston Cage

Gabrielle Haugh

Michael Sirow

Camille Collard

BONEYARD FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Boneyard (2024) filmi, 5 Haziran 2024'te ABD'de belirli sinemalarda gösterime giren (6/5/2024) Amerikan suç-gerilim filmidir ve 2 Temmuz 2024'te video-on-demand olarak da yayınlanmıştır.

• Filmin ana çekimleri 2023'te yapılmıştır.

• Çekimlerin büyük kısmı ABD'nin Nevada eyaletinde, özellikle Las Vegas ve çevresi (Henderson, Boulder City) gibi bölgelerde gerçekleşmiştir.

BONEYARDNE DEMEK?

"Boneyard" kelimesi İngilizce'de bağlama göre farklı anlamlara gelebilir, ama genel olarak iki ana kullanım alanı vardır:

Kelime anlamı (resmî / genel kullanım):

"Kemik yığını" veya "mezarlık" anlamına gelir.

Örneğin, bir hayvan ya da insan kemiklerinin biriktiği yer için kullanılabilir.

Mecazi veya özel kullanım:

Uçak veya araç endüstrisinde: "Boneyard", artık kullanılmayan veya hurdaya ayrılmış uçakların, gemilerin ya da araçların depolandığı alan için kullanılır. Örneğin: "The old military jets are stored in the desert boneyard." → "Eski askeri jetler çöl boneyard'unda depolanıyor."

Genel mecaz : Bir şeyin "çürümeye, kullanılmaz hale gelmeye terk edilmiş" hâli için de bazen "boneyard" denir.

Kısaca, bağlama göre "mezarlık / hurda alanı" gibi düşünebilirsiniz.

Osman DEMİR
500

