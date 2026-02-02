Boerderlans filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Boerderlans filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Boerderlans filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Boerderlans filmini izleyecek olanların merak ettiği Boerderlans konusu nedir, Boerderlans oyuncuları kimler ve Boerderlans özeti gibi konuları inceliyoruz.

BORDERLANDS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bilim kurgu ve aksiyonu kara mizahla harmanlayan Borderlands, gizemli geçmişiyle dikkat çeken kanun kaçağı Lilith'in tehlikeli bir göreve sürüklenmesini konu alıyor. Lilith, evrenin kaderini değiştirebilecek olağanüstü bir gücün anahtarını taşıyan kayıp bir kızı bulmak için istemeden de olsa doğduğu gezegen Pandora'ya geri dönmek zorunda kalır.

Bu zorlu görevde Lilith, birbirinden tamamen farklı karakterlere ve yeteneklere sahip uyumsuz bir ekiple bir araya gelir. Kaotik yapıları ve çılgın tavırlarıyla dikkat çeken bu ekip, Pandora'nın acımasız doğasında hayatta kalmaya çalışırken uzaylı yaratıklar, tehlikeli haydutlar ve beklenmedik tehditlerle mücadele eder. Film, ekip ruhu, hayatta kalma mücadelesi ve yüksek tempolu aksiyon sahneleriyle izleyiciye enerjisi hiç düşmeyen bir macera sunar.

BORDERLANDS FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Başarılı ve yıldız isimlerden oluşan Borderlands oyuncu kadrosu, filmin en çok dikkat çeken yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. Kadroda yer alan isimler şunlardır:

• Cate Blanchett

• Kevin Hart

• Jack Black

• Bobby Lee

• Édgar Ramírez

• Ariana Greenblatt

• Florian Munteanu

• Gina Gershon

• Jamie Lee Curtis

Her biri farklı karakterlere hayat veren oyuncular, Borderlands evreninin çılgın ve sıra dışı atmosferini güçlü performanslarıyla destekliyor.

BORDERLANDS FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Borderlands filminin ana çekimleri, COVID-19 pandemisinin etkilerinin devam ettiği bir dönemde gerçekleştirildi. Yapım süreci Nisan 2021'de başladı ve çekimler Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yürütüldü. Yaklaşık iki ay süren çekimler Haziran 2021'de tamamlandı.