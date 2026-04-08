Disney+ Türkiye’nin izlenme rekorlarını altüst eden orijinal yapımı "Bize Bi'şey Olmaz", dijital dizi dünyasında kısa sürede büyük bir etki yarattı. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’in paylaştığı dizi, karakterlerin derinliği ve ekran kimyasıyla izleyicilerin kalbini fethetti. Özellikle Aktan ve Lal karakterlerinin arasındaki etkileşim, sosyal medyada yoğun şekilde konuşuluyor ve diziyi daha da popüler hale getiriyor. Peki, Bize Bir Şey Olmaz 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? Bize Bir Şey Olmaz 1. sezon 7. bölüm hangi gün yayınlanacak? Detaylar...

BİZE BİR ŞEY OLMAZ 7. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizi hayranlarının merakla beklediği sorulardan biri de “Bize Bir Şey Olmaz 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?”. Yapımcılar ve resmi kaynaklardan gelen bilgilere göre, 7. bölüm 15 Nisan'da Disney+ Türkiye platformunda izleyiciyle buluşacak. Bu yeni bölüm, dizinin önceki bölümlerinde olduğu gibi sürükleyici hikaye ve karakterler arası dinamikleriyle dikkat çekecek.

Yeni bölüm, diziyi takip edenler için hem sürpriz gelişmeler hem de karakterlerin kişisel yolculuklarında dönüm noktaları içerecek. İzleyiciler, özellikle Aktan ve Lal’ın hikayesindeki gelişmeleri merakla bekliyor.

BİZE BİR ŞEY OLMAZ 1. SEZON 7. BÖLÜM HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Dizinin 1. sezonunun 7. bölüm yayın tarihi hakkında bilgi almak isteyenler için resmi açıklama oldukça net: 7. bölüm 15 Nisan Çarşamba günü saat 10:00’da yayınlanacak. Bu tarih, dizinin sadık takipçileri tarafından ajandalarına işaretlendi bile.