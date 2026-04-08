Haberler

Bize Bir Şey Olmaz 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? Bize Bir Şey Olmaz 1. sezon 7. bölüm hangi gün yayınlanacak?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Disney+ Türkiye’nin popüler dizisi "Bize Bi'şey Olmaz" izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Dizinin 6. bölümü 8 Nisan’da yayınlandı ve izleyiciler yeni bölümü merakla beklemeye başladı. Şu anda en çok sorulan soru: Bize Bir Şey Olmaz 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? Bize Bir Şey Olmaz 1. sezon 7. bölüm hangi gün yayınlanacak? Detaylar haberimizde.

Disney+ Türkiye’nin izlenme rekorlarını altüst eden orijinal yapımı "Bize Bi'şey Olmaz", dijital dizi dünyasında kısa sürede büyük bir etki yarattı. Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Miray Daner’in paylaştığı dizi, karakterlerin derinliği ve ekran kimyasıyla izleyicilerin kalbini fethetti. Özellikle Aktan ve Lal karakterlerinin arasındaki etkileşim, sosyal medyada yoğun şekilde konuşuluyor ve diziyi daha da popüler hale getiriyor. Peki, Bize Bir Şey Olmaz 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? Bize Bir Şey Olmaz 1. sezon 7. bölüm hangi gün yayınlanacak? Detaylar...

BİZE BİR ŞEY OLMAZ 7. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizi hayranlarının merakla beklediği sorulardan biri de “Bize Bir Şey Olmaz 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?”. Yapımcılar ve resmi kaynaklardan gelen bilgilere göre, 7. bölüm 15 Nisan'da Disney+ Türkiye platformunda izleyiciyle buluşacak. Bu yeni bölüm, dizinin önceki bölümlerinde olduğu gibi sürükleyici hikaye ve karakterler arası dinamikleriyle dikkat çekecek.

Yeni bölüm, diziyi takip edenler için hem sürpriz gelişmeler hem de karakterlerin kişisel yolculuklarında dönüm noktaları içerecek. İzleyiciler, özellikle Aktan ve Lal’ın hikayesindeki gelişmeleri merakla bekliyor.

BİZE BİR ŞEY OLMAZ 1. SEZON 7. BÖLÜM HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

Dizinin 1. sezonunun 7. bölüm yayın tarihi hakkında bilgi almak isteyenler için resmi açıklama oldukça net: 7. bölüm 15 Nisan Çarşamba günü saat 10:00’da yayınlanacak. Bu tarih, dizinin sadık takipçileri tarafından ajandalarına işaretlendi bile.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adada patlama

Ateşkes ihlal mi edildi? Kritik noktada peş peşe patlamalar
İşte ateşkese giden sürecin perde arkası! Tek bir talimatı dünyanın kaderini değiştirdi

Ateşkesin perde arkası! Tek bir talimatı dünyanın kaderini değiştirdi
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Asensio'dan yeni haber! 2 maç yok ama taraftar havalara uçtu
Acun Ilıcalı'dan şok karar! Düşünmeden satacak

Acun Ilıcalı'dan şok karar!

Dursun Özbek çıldırdı! Her maç için para dökecek

Göztepe maçı öncesi çıldırdı! Bundan sonra her maçta...

Kiracılar kazan kaldırıyor! Çağrı yapıldı, kimse 1 TL bile ödemeyecek

Kiracılar kazan kaldırıyor! Çağrı yapıldı, kimse 1 TL bile ödemeyecek
Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber

Asensio'dan yeni haber! 2 maç yok ama taraftar havalara uçtu
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hande Erçel’in test sonucu belli oldu
Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken Kim Jong-Un füze fırlattı

Dünya rahat bir nefes almaya hazırlanırken füze fırlattı