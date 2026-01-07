Bitlis TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ ne zaman nerede yapılacak, saat kaçta başlayacak, Bitlis TOKİ ev çıkanların isim soy isim isim listesi ne zaman açıklanacak?

Bitlis TOKİ kura çekilişi ile ilgili merak edilenler haberimizde. Çekilişin nerede ve ne zaman yapılacağı, ev sahibi olacak kişilerin isim listesinin ne zaman açıklanacağı gibi konulara dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

BİTLİS TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK

Bitlis'te TOKİ tarafından hayata geçirilen konut projesi için beklenen kura çekilişi tarihi netleşti. Hak sahibi adaylarının merakla beklediği organizasyon, belirlenen gün ve saatte kamuoyuna açık şekilde gerçekleştirilecek.

Bitlis TOKİ kura çekilişi, 8 Ocak 2026 Perşembe günü saat 11.00'de yapılacak. Kura işlemleri, noter huzurunda ve şeffaflık esasına uygun olarak gerçekleştirilecek.

KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

Kura çekilişine ev sahipliği yapacak yer ise Ziya Eren Anadolu Lisesi Konferans Salonu olacak. Katılımcıların belirtilen saatten önce salonda hazır bulunmaları öneriliyor.

KURA ÇEKİLİŞİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

TOKİ kura çekilişi sırasında başvuru sahiplerinin isimleri tek tek çekilecek ve konut hak sahipleri belirlenecek. Sürecin tamamı kayıt altına alınacak ve sonuçlar kura sonrası ilan edilecek.

HAK SAHİPLERİ İÇİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Kura çekilişine katılacak adayların kimlik bilgilerini yanlarında bulundurmaları tavsiye ediliyor. Kura sonuçlarının ardından sözleşme süreci ve ödeme takvimine ilişkin detayların da açıklanması bekleniyor.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.

Projenin ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirildi. Bugün ise Batman ve Iğdır'da kura çekimi gerçekleşecek.

TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan edilecek.