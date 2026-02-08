Haberler

Bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle işinden uzaklaştırmak, anlamına gelen deyim hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde yöneltilen sorular, izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor. Sorunun cevabını öğrenmek isteyen vatandaşlar, hem yarışmacının hangi yanıtı vereceğini dikkatle takip ediyor hem de doğru cevaba ulaşmak için araştırmalara girişiyor. Bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle işinden uzaklaştırmak, anlamına gelen deyim hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster'nın yeni bölümünde sorulan sorular, izleyenlerde büyük bir merak ve heyecan yaratıyor. Yarışmacının vereceği yanıtı sabırsızlıkla bekleyen seyirciler, aynı zamanda sorunun doğru cevabını kendi başlarına bulmaya çalışıyor. Bilgiyi eğlenceyle harmanlayan yarışma, izleyicilere etkileşimli bir öğrenme deneyimi sunuyor ve onları aktif şekilde düşünmeye teşvik ediyor. Peki, Bir yolunu bulup bir kimseyi düzenle işinden uzaklaştırmak, anlamına gelendeyim hangisidir?

BİR YOLUNU BULUP BİR KİMSEYİ DÜZENLE İŞİNDEN UZAKLAŞTIRMAK, ANLAMINA GELENDEYİM HANGİSİDİR?

A: Ayağının altına muz kabuğu koymak

B: Ayağının altına karpuz kabuğu koymak

C: Ayağının altına limon kabuğu koymak

D: Ayağının altına soğan kabuğu koymak

Cevap : B

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecanlı ve ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv'de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan yarışmada, her soruyla birlikte ödüller katlanarak artıyor. İlk baraj 5.000 ₺ ile 2. soruda geçiliyor, ardından 50.000 ₺ değerindeki büyük baraj ise 7. soruda sizleri bekliyor. Tüm engelleri aşarak 13. soruya ulaşan yarışmacılar, 5.000.000 TL'lik büyük ödülü kazanma şansı yakalıyor.

Yarışma sırasında istediğiniz an çekilebilirsiniz; bu durumda son doğru cevapladığınız sorunun ödülünü alırsınız. Eğer yanlış cevap verirseniz, en son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülü sizin olur. Stratejinizi iyi kurarak hem eğlenceli hem de kazanç dolu bu yarışmada şansınızı deneyebilirsiniz!

