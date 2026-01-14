Beyoğlu Fenerbahçe maç özeti ve golleri! (ÖZET) Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası esiyor! Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe arasındaki bu kritik mücadelenin tüm detayları sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maçı canlı izlemek isteyenler yayın saati ve kanal bilgilerini araştırırken; maçın hemen ardından "Beyoğlu - Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?" ve "Golleri kim attı?" soruları en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
Futbol tutkunları, müsabakanın yayıncı kuruluşu olan A Spor üzerinden hem canlı yayına hem de maç sonu analizlerine şifresiz olarak erişebilecek. "Beyoğlu - Fenerbahçe maç özeti" araması yaparak mücadelenin tüm gollerini ve tartışmalı pozisyonlarını merak ediyor. Peki, Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe kaç kaç bitti, golleri kim attı?
BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) grup aşaması heyecanı sürüyor. Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe arasındaki bu önemli randevu, A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Sporseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi naklen takip edebilecek.
A SPOR CANLI İZLEME: FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
A Spor yayınını donmadan ve HD kalitesinde izlemek isteyenler için platform bilgileri şu şekildedir:
Digiturk : 88. Kanal
D-Smart : 80. Kanal
Tivibu : 81. Kanal
Turkcell TV+: 74. Kanal
Vodafone TV: 71. Kanal
Kablo TV : 142. Kanal
Uydu : Türksat üzerinden şifresiz erişim sağlanabilir. Ayrıca A Spor'un resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de canlı izleme imkânı bulunmaktadır.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?
Kupadaki bu kritik karşılaşmanın programı netleşti:
Tarih : 14 Ocak 2026 Çarşamba (Bugün)
Saat : 20:30
Yer : Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul
BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU: KAÇ KAÇ BİTTİ?
Maçın sonucu ve golleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Henüz başlama düdüğü çalmadığı için Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçı henüz sona ermedi.