Beyoğlu Fenerbahçe maç özeti ve golleri! (ÖZET) Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Futbol tutkunları, müsabakanın yayıncı kuruluşu olan A Spor üzerinden hem canlı yayına hem de maç sonu analizlerine şifresiz olarak erişebilecek. "Beyoğlu - Fenerbahçe maç özeti" araması yaparak mücadelenin tüm gollerini ve tartışmalı pozisyonlarını merak ediyor. Peki, Beyoğlu Yeni Çarşı Fenerbahçe kaç kaç bitti, golleri kim attı?

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) grup aşaması heyecanı sürüyor. Beyoğlu Yeni Çarşı ile Fenerbahçe arasındaki bu önemli randevu, A Spor kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Sporseverler, bu heyecan dolu mücadeleyi naklen takip edebilecek.

A SPOR CANLI İZLEME: FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

A Spor yayınını donmadan ve HD kalitesinde izlemek isteyenler için platform bilgileri şu şekildedir:

Digiturk : 88. Kanal

D-Smart : 80. Kanal

Tivibu : 81. Kanal

Turkcell TV+: 74. Kanal

Vodafone TV: 71. Kanal

Kablo TV : 142. Kanal

Uydu : Türksat üzerinden şifresiz erişim sağlanabilir. Ayrıca A Spor'un resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de canlı izleme imkânı bulunmaktadır.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Kupadaki bu kritik karşılaşmanın programı netleşti:

Tarih : 14 Ocak 2026 Çarşamba (Bugün)

Saat : 20:30

Yer : Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul

BEYOĞLU YENİ ÇARŞI - FENERBAHÇE MAÇ SONUCU: KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maçın sonucu ve golleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Henüz başlama düdüğü çalmadığı için Beyoğlu Yeni Çarşı - Fenerbahçe maçı henüz sona ermedi.