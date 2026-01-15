Beyaz'la Joker yok mu, neden yok? Beyaz'la Joker yeni bölümü hangi gün, hangi kanalda?

Kanal D'de Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla yeniden başlayan eğlence programı Beyaz'la Joker, televizyon izleyicilerinin ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz hafta perşembe günü yayınlanan bölümün ardından izleyiciler "Beyaz'la Joker bu akşam neden yok?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, program hangi gün yayınlanıyor ve yeni bölümler ne zaman ekranlarda olacak? Beyaz'la Joker yeni bölümü hangi gün, hangi kanalda?

BEYAZ'LA JOKER BU AKŞAM YAYINDA MI?

Kanal D'nin bugün yayın akışına göre, Beyaz'la Joker bu akşam ekranlarda olmayacak. Yerine saat 20:00'de Miraç Kandili Özel Yayını Kanal D'de izleyicilerle buluşacak.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Beyazıt Öztürk'ün yüksek enerjisi ve samimi sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı, Pazar günleri izleyicisiyle buluşuyor. Sürprizlerle dolu sorular ve eğlenceli cevaplar, programın her bölümünü keyifli anlarla dolduruyor ve izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.