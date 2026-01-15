Haberler

Beyaz'la Joker yok mu, neden yok? Beyaz'la Joker yeni bölümü hangi gün, hangi kanalda?

Beyaz'la Joker yok mu, neden yok? Beyaz'la Joker yeni bölümü hangi gün, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyazıt Öztürk'ün enerjisi ve samimi tavırlarıyla ekrana gelen yarışma programı, Pazar günü izleyicileriyle buluşacak. Kahkaha dolu dakikalarla dolu program, hem sürpriz sorular hem de eğlenceli yanıtlarla ekran başındakilere keyifli anlar yaşatmaya devam edecek. Beyaz'la Joker yok mu, neden yok?

Kanal D'de Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla yeniden başlayan eğlence programı Beyaz'la Joker, televizyon izleyicilerinin ilgisini çekiyor. Geçtiğimiz hafta perşembe günü yayınlanan bölümün ardından izleyiciler "Beyaz'la Joker bu akşam neden yok?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, program hangi gün yayınlanıyor ve yeni bölümler ne zaman ekranlarda olacak? Beyaz'la Joker yeni bölümü hangi gün, hangi kanalda?

BEYAZ'LA JOKER BU AKŞAM YAYINDA MI?

Kanal D'nin bugün yayın akışına göre, Beyaz'la Joker bu akşam ekranlarda olmayacak. Yerine saat 20:00'de Miraç Kandili Özel Yayını Kanal D'de izleyicilerle buluşacak.

Beyaz'la Joker yok mu, neden yok? Beyaz'la Joker yeni bölümü hangi gün, hangi kanalda?

BEYAZ'LA JOKER HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Beyazıt Öztürk'ün yüksek enerjisi ve samimi sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı, Pazar günleri izleyicisiyle buluşuyor. Sürprizlerle dolu sorular ve eğlenceli cevaplar, programın her bölümünü keyifli anlarla dolduruyor ve izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Beyaz'la Joker yok mu, neden yok? Beyaz'la Joker yeni bölümü hangi gün, hangi kanalda?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Adliyeye gelen Kobra Murat: İhale ile bir ev aldık, parasını yatırmaya geldik

Adliyede görenler merak etti, nedenini hemen açıkladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

1. Lig takımı Süper Lig ekibini sahadan sildi
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Dünyaca ünlü isim Arda Güler'in yeni hocası olabilir

Dünyaca ünlü isim Arda'nın yeni hocası olabilir
Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor

Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor