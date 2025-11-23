Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş Samsunspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Beşiktaş Samsunspor maçı hangi kanalda? Beşiktaş Samsunspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Samsunspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Samsunspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Samsunspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Samsunspor karşılaşması, Süper Lig'in kritik mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. 23 Kasım Pazar günü oynanacak bu zorlu müsabaka, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

beIN Sports, Süper Lig'in resmi yayıncısı olarak maçları yüksek çözünürlükte ve kapsamlı analizlerle ekranlara taşıyor. Taraftarlar, maç sırasında yorumcuların saha içi ve saha dışı analizlerini de izleyebilecek. Ayrıca, karşılaşmanın canlı anlatımı fanatik.com.tr üzerinden de takip edilebiliyor.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Zorlu mücadele 23 Kasım Pazar günü 17.00'de başlayacak. Maçın oynanacağı saha ise Tüpraş Stadyumu olarak belirlendi.