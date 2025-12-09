Haberler

Beşiktaş GAİN BC Lietkabelis maçı hangi kanalda, nereden nasıl izlenir?

Beşiktaş GAİN BC Lietkabelis maçı hangi kanalda, nereden nasıl izlenir?
Güncelleme:
Beşiktaş GAİN, EuroCup mücadelesinde BC Lietkabelis ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen basketbolseverler ise maçın başlangıç saatini, yayınlayacak kanalı ve erişimin şifreli olup olmadığını araştırıyor.

EuroCup sahnesinde Beşiktaş GAİN ile BC Lietkabelis'i karşı karşıya getirecek olan bu önemli mücadele için taraftarlar, yayın detayları ve maçın nereden izlenebileceğine dair bilgileri merak ediyor. Beşiktaş GAİN BC Lietkabelis maçı hangi kanalda, nereden nasıl izlenir?

BEŞİKTAŞ GAİN VS BC LIETKABELIS MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

EuroCup'ta Beşiktaş GAİN ile BC Lietkabelis'in karşı karşıya geleceği mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

TRT SPOR CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor;

Digiturk 86,

D-Smart 86,

Kablo TV 133,

Tivibu 85,

Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden izlenebilir.

Ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla yayın şifresiz şekilde erişime açıktır.

BEŞİKTAŞ GAİN–BC LIETKABELIS MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş GAİN ile BC Lietkabelis arasındaki EuroCup karşılaşması 9 Aralık Salı günü yapılacaktır.

BEŞİKTAŞ GAİN–BC LIETKABELIS MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, 9 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de başlayacaktır.

BEŞİKTAŞ GAİN–BC LIETKABELIS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'da bulunan BJK Fibabanka Arena'da oynanacaktır.

