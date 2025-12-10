Haberler

Beşiktaş Eczacıbaşı voleybol maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Beşiktaş ile Eczacıbaşı, TVF Sultanlar Ligi kapsamında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen voleybolseverler ise maçın başlangıç saati, yayınlayacak kanal ve karşılaşmanın şifresiz olup olmadığı gibi detayları araştırıyor. Peki Beşiktaş–Eczacıbaşı voleybol maçı hangi kanalda, nasıl canlı izlenir?

TVF Sultanlar Ligi'nde Beşiktaş ile Eczacıbaşı'nın karşılaşacağı bu önemli müsabaka için yayın bilgileri merak konusu olmuş durumda. Taraftarlar, maçın ne zaman başlayacağını ve canlı yayının nereden takip edilebileceğini öğrenmek istiyor. Beşiktaş–Eczacıbaşı karşılaşması canlı yayında nasıl izlenebilir?

BEŞİKTAŞ VS ECZACIBAŞI MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Eczacıbaşı'nın karşı karşıya geleceği TVF Sultanlar Ligi mücadelesi, TVF Voleybol TV YouTube kanalından canlı olarak ve şifresiz şekilde izlenebilecek. Maçı internet üzerinden herhangi bir ücret ödemeden takip edebilirsiniz.

CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TVF Voleybol TV YouTube kanalı, tüm cihazlardan erişilebilen çevrim içi bir platformdur. Yayın, YouTube üzerinden ücretsiz olarak kullanıcılarla buluşacaktır. Ek bir frekans ayarı veya abonelik gerektirmez.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Beşiktaş ile Eczacıbaşı arasındaki TVF Sultanlar Ligi maçı 10 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanla beklenen Beşiktaş–Eczacıbaşı karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

TVF Sultanlar Ligi kapsamında oynanacak bu mücadele, İstanbul'da bulunan Beşiktaş Gain Spor Kompleksi salonunda gerçekleştirilecek.

