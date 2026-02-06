Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanada? Beşiktaş Alanyaspor muhtemel 11'ler ve maç kadroları açıklandı mı?

Süper Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri olan Beşiktaş Alanyaspor maçı öncesi tüm gözler maç bilgilerine çevrildi. Taraftarlar Beşiktaş Alanyaspor maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak sorularına yanıt ararken, iki takımın muhtemel 11'leri ve maç kadrolarının netleşip netleşmediği de merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip edeceği Beşiktaş Alanyaspor karşılaşması, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN VE PLATFORM BİLGİLERİ

Beşiktaş-Alanyaspor maçını canlı izlemek isteyen izleyiciler, Bein Sports 1 kanalına Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden erişebilecek. Karşılaşma ayrıca Türksat uydu yayını ve Bein Sports'un dijital platformları aracılığıyla şifreli olarak takip edilebilecek.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Beşiktaş ile Alanyaspor'u karşı karşıya getirecek olan Süper Lig mücadelesi, 8 Şubat Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul'da oynanacak olan Beşiktaş Alanyaspor karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Siyah-beyazlı ekip Beşiktaş, Alanyaspor'u kendi sahasında ağırlayacak. Mücadele, İstanbul'da bulunan Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Beşiktaş : Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota, Hyeon-Gyu Oh

Alanyaspor : Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Efecan, Jo, Güven