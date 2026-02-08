BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş ve Alanyaspor arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Beşiktaş Alanyaspor MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde galibiyet hedeflerken futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Beşiktaş – Alanyaspor mücadelesi Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ YAYINI FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen izleyiciler için Bein Sports 1, farklı platformlarda erişime açık durumda. Kanal;

• Digiturk 77

• Kablo TV 232

• Türksat uydu yayını

• İnternet ve mobil yayın servisleri

üzerinden şifreli yayın ile takip edilebiliyor.

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak Beşiktaş – Alanyaspor karşılaşması, 08 Şubat Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecanın dorukta olacağı mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Akşam saatlerinde oynanacak karşılaşmanın yüksek ilgi görmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da oynanacak. Mücadeleye Beşiktaş'ın iç saha karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

