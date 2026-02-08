Beşiktaş Alanyaspor maç özeti ve golleri nasıl izlenir? Beşiktaş Alanyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Beşiktaş Alanyaspor maç özeti! Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş Alanyaspor maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Beşiktaş Alanyaspor maçı özeti nasıl izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, detaylar...

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'de haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından biri Beşiktaş ile Alanyaspor arasında oynanacak. Siyah-beyazlı ekibin sahasında ağırlayacağı mücadele, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEME FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Beşiktaş – Alanyaspor maçını canlı izlemek isteyenler için Bein Sports 1 farklı yayın platformlarında yer alıyor. Kanal;

• Digiturk 77. kanal

• Kablo TV 232. kanal

• Türksat uydu yayını

• İnternet ve mobil uygulamalar

üzerinden şifreli yayın ile izlenebiliyor.

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Beşiktaş ile Alanyaspor'u karşı karşıya getirecek Trendyol Süper Lig mücadelesi, 08 Şubat Pazar günü futbolseverlerle buluşacak.

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu karşılaşma, 20.00'de başlayacak. Akşam saatlerinde oynanacak mücadele, haftanın en çok izlenen maçları arasında yer alması beklenen karşılaşmalardan biri olacak.

BEŞİKTAŞ – ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, İstanbul'da oynanacak. Mücadeleye, Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.

BEŞİKTAŞ Alanyaspor İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş 11'i:



Alanyaspor11'i: