Haberler

Bedirhan Özyurt kimdir, Bedirhan Özyurt kaç yaşında, nereli, bu sezon kaç maça çıktı?

Bedirhan Özyurt kimdir, Bedirhan Özyurt kaç yaşında, nereli, bu sezon kaç maça çıktı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bedirhan Özyurt son dönemde performansıyla futbolseverlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bedirhan Özyurt kimdir, kaç yaşında, nereli ve bu sezon kaç maça çıktı soruları sporseverler tarafından merak edilirken, genç oyuncunun kariyeri ve sezon içindeki istatistikleri araştırma konusu oldu.

Futbol gündeminde adı sıkça anılan Bedirhan Özyurt, özellikle bu sezon sahadaki görüntüsüyle öne çıkıyor. Bedirhan Özyurt'un hayatı, yaşı, memleketi ve bu sezon forma giydiği maç sayısı, taraftarların ve spor kamuoyunun en çok aradığı başlıklar arasında yer alıyor.

BEDİRHAN ÖZYURT KİMDİR?

Türk futbolunda fiziksel üstünlüğü ve savunma disipliniyle öne çıkan genç oyuncular, modern oyunun vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. 25 Mart 2003 doğumlu olan bu defans oyuncusu da sahip olduğu fiziksel avantajlar ve oyun karakteriyle dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye doğumlu olan oyuncu, genç yaşına rağmen sahadaki olgun duruşu ve savunma sorumluluğu ile ön plana çıkıyor.

• Doğum Tarihi: 25 Mart 2003

Boy : 195 cm

Pozisyon : Defans

• Kullandığı Ayak : Sağ

Bedirhan Özyurt bu sezon çıktığı maçlar:

Türkiye Kupası: 1

Süper Lig: 2

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurgu mu gerçek mi? Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu

Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu
Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor

Nereden nereye! Bir dönem fırtına gibiydi, şimdi yürümekte zorlanıyor
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi

Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Kurgu mu gerçek mi? Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu

Üvey babasından bot isteyen genç kız, aldığı cevapla şoke oldu
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Annenin telefonundan vahşet çıktı! İki yaşındaki kızını öldürene kadar salladı

Annenin telefonundan vahşet çıktı! Küçük kızını öldürene kadar salladı