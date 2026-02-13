Bedirhan Özyurt kimdir, Bedirhan Özyurt kaç yaşında, nereli, bu sezon kaç maça çıktı?

Futbol gündeminde adı sıkça anılan Bedirhan Özyurt, özellikle bu sezon sahadaki görüntüsüyle öne çıkıyor. Bedirhan Özyurt'un hayatı, yaşı, memleketi ve bu sezon forma giydiği maç sayısı, taraftarların ve spor kamuoyunun en çok aradığı başlıklar arasında yer alıyor.

BEDİRHAN ÖZYURT KİMDİR?

Türk futbolunda fiziksel üstünlüğü ve savunma disipliniyle öne çıkan genç oyuncular, modern oyunun vazgeçilmez parçaları arasında yer alıyor. 25 Mart 2003 doğumlu olan bu defans oyuncusu da sahip olduğu fiziksel avantajlar ve oyun karakteriyle dikkat çeken isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye doğumlu olan oyuncu, genç yaşına rağmen sahadaki olgun duruşu ve savunma sorumluluğu ile ön plana çıkıyor.

• Doğum Tarihi: 25 Mart 2003

• Boy : 195 cm

• Pozisyon : Defans

• Kullandığı Ayak : Sağ

Bedirhan Özyurt bu sezon çıktığı maçlar:

Türkiye Kupası: 1

Süper Lig: 2