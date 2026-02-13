Bedirhan kırmızı kart doğru mu? Galatasaray Eyüpspor Bedirhan Yunus pozisyonu kırmızı kart mı (Hakem Görüşleri)?

Galatasaray ile Eyüpspor arasında oynanan maçta, Bedirhan Yunus ile Yunus arasında yaşanan pozisyon karşılaşmaya damga vurdu. Mücadele sırasında Yunus'un yerde kalmasının ardından hakemin doğrudan kırmızı kart göstermesi tribünlerde ve ekran başındaki izleyiciler arasında büyük tartışma yarattı.

BEDİRHAN YUNUS POZİSYONU KIRMIZI KART MI?

Karşılaşmanın kritik anlarından birinde Bedirhan Yunus'un müdahalesi sonrası Yunus kendini yerde buldu. Hakem, pozisyonu tereddütsüz şekilde değerlendirerek kırmızı kartına başvurdu. Bu karar, maçın dengesini değiştiren en önemli anlardan biri oldu.

Hakemin verdiği kırmızı kart kararı, kısa sürede futbolseverlerin gündemine oturdu. Sosyal medyada binlerce kullanıcı pozisyonu farklı açılardan yorumlarken, "kırmızı kart doğru mu, ağır mı?" soruları öne çıktı. Bazı izleyiciler müdahalenin kontrolsüz olduğunu savunurken, bazıları ise sarı kartın yeterli olacağı görüşünü dile getirdi.

İZLEYİCİLER VE FUTBOL KAMUOYU İKİYE BÖLÜNDÜ

Maçın ardından futbol kamuoyu pozisyonu detaylı şekilde incelemeye başladı. Görüntülerin tekrar tekrar paylaşılmasıyla birlikte kararın doğruluğu uzun süre tartışıldı. Bedirhan Yunus pozisyonu, Galatasaray–Eyüpspor maçının en çok konuşulan anı olarak hafızalara kazındı.

HAKEM GÖRÜŞLERİ

Deniz Ateş Bitnel:

"Bedirhan'ın ilk müdahalesinde temas görünmüyor fakat sonraki temas Yunus'un koşu frekansını bozuyor!

İhlal var ve pozisyon Bariz gol şansı!

Kırmızı kart doğru karar!"