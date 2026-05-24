Bayramda köprüler ücretsiz mi hangi köprüler ücretsiz mi, Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?
Bayramda köprülerin ücretsiz olup olmayacağı ve hangi köprülerde geçişlerin ücretsiz yapılacağı Kurban Bayramı öncesinde sürücülerin gündeminde yer alıyor. Özellikle “Bayramda köprüler ücretsiz mi, Osmangazi Köprüsü ücretsiz mi?” sorusu yoğun şekilde araştırılırken, vatandaşlar resmi açıklamalara odaklanmış durumda.
KURBAN BAYRAMI’NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK MI?
Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı sürücüler tarafından merakla araştırılıyor. Bayram planlarını yapan vatandaşlar, hangi yolların ücretsiz olacağını öğrenmek için resmi açıklamalara yönelirken, Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı güzergâhlar gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile birlikte ücretsiz geçiş uygulamasının detayları netleşti.
RESMİ KARAR YAYIMLANDI: BAZI YOLLAR ÜCRETSİZ OLACAK
Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte Kurban Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün ücretsiz olacağı açıklandı. Uygulamanın bayram trafiğini rahatlatmak amacıyla hayata geçirildiği belirtilirken, ücretsiz geçişlerin belirli tarihler arasında geçerli olacağı ifade edildi.
UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLIYOR VE NE ZAMAN BİTİYOR?
Açıklanan takvime göre ücretsiz geçiş uygulaması 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00’da başlayacak ve 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e kadar devam edecek. Bu süre boyunca KGM’ye bağlı köprü ve otoyollar ücretsiz olarak hizmet verecek.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?
Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Osmangazi Köprüsü’nün bayramda ücretsiz olup olmayacağı oldu. Yap-işlet-devret modeliyle işletilen Osmangazi Köprüsü, ücretsiz geçiş uygulamasının dışında tutuldu. Bu kapsamda köprüden geçişler bayram süresince de ücretli olmaya devam edecek.
HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ, HANGİLERİ ÜCRETLİ?
Bayram süresince KGM tarafından işletilen otoyollar ile İstanbul’daki iki büyük köprü ücretsiz olacak. Buna karşılık Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yap-işlet-devret modeliyle işletilen diğer otoyollar ücretli geçiş kapsamına dahil edilecek. Sürücülerin yolculuk planlarını buna göre yapmaları gerektiği belirtiliyor.