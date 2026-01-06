Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bayi Toplantısı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Beyaz perdedeki gösteriminin ardından televizyon ekranlarında izleyiciyle yeniden buluşan Bayi Toplantısı, sürükleyici yapısıyla dikkat çekiyor. Filmi izlemeyi düşünenlerin en çok araştırdığı "Bayi Toplantısı konusu ne?", "Oyuncuları kimler?" ve "Filmin özeti nedir?" gibi soruların yanıtlarını detaylı şekilde ele alıyoruz.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bayi Toplantısı filmi, istemeyerek katıldıkları bir organizasyonun ardından kendilerini beklenmedik olayların ortasında bulan üç beyaz eşya satıcısının eğlenceli ve sürükleyici hikâyesini ekrana taşıyor. Birbirini daha önce hiç tanımayan Namık, Adem ve Sadık'ın yolları, katıldıkları bayi toplantısında kesişir.

Geçim sıkıntısı ve kişisel sorunlarla mücadele eden bu üç adam, yaşanan talihsiz olayların ardından kendilerini geri dönüşü olmayan bir maceranın içinde bulur. Bayilerini kurtarmak için harekete geçen ekip, bu süreçte hem birbirlerine güvenmek hem de hızlı ve akıllıca kararlar almak zorunda kalır. Komedi unsurlarıyla harmanlanan film, izleyiciye tempolu ve keyifli bir seyir sunar.

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Bayi Toplantısı filminde yer alan isimler şöyle:

• İbrahim Büyükak – Namık

• Onur Buldu – Sadık

• Doğu Demirkol – Adem

• Büşra Pekin – Övgü

• Safa Sarı – Demircan

• Deniz Hamzaoğlu

• Çağla Demir

• Rıza Akın

• Hakan Salınmış

• Sacide Taşaner

• Zeyno Eracar

• Müfit Kayacan

• Tuğçe Karabayır

• Gamze Karaduman

BAYİ TOPLANTISI FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Bayi Toplantısı filminin çekimleri Türkiye'nin farklı şehirlerinde gerçekleştirildi. Yapımın bazı sahneleri İstanbul'da çekilirken, filmin önemli bir bölümü ise Konya'da kurulan setlerde tamamlandı. Farklı mekânlar, filmin atmosferine hareket ve çeşitlilik katıyor.