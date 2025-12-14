Bayern Münih Mainz maçı CANLI nereden izlenir, Bayern Münih Mainz maçı hangi kanalda?

Bundesliga'da sahne alacak Bayern Münih–Mainz mücadelesi, sporseverlerin gündeminde yer alıyor. Maçı ekran başından izlemek isteyenler, yayın saatine, resmi yayıncı kuruluşa ve karşılaşmanın ücretsiz izlenip izlenemeyeceğine dair detayları merak ediyor.

BAYERN MÜNİH – MAİNZ MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'da oynanacak Bayern Münih ile Mainz arasındaki karşılaşma, S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

BAYERN MÜNİH – MAİNZ MAÇI S SPORT PLUS CANLI YAYIN BİLGİLERİ

S Sport Plus, uydu yayını ve dijital platformlar üzerinden şifreli olarak yayın yapmaktadır. Karşılaşma, Türksat uydusu ve internet aracılığıyla platform aboneleri tarafından izlenebilecektir.

BAYERN MÜNİH – MAİNZ MAÇI TİVİBU SPOR 4 CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Tivibu Spor 4 kanalı, Tivibu platformu üzerinden 81 numaralı kanal aracılığıyla izlenebilmektedir. Maç, Türksat uydusu ve çevrim içi yayın seçenekleriyle şifreli olarak ekranlara gelecektir.

BAYERN MÜNİH – MAİNZ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Bayern Münih ile Mainz arasındaki Bundesliga mücadelesi, 14 Aralık Pazar günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

BAYERN MÜNİH – MAİNZ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu karşılaşma, Türkiye saati ile 19.30'da başlayacak.

BAYERN MÜNİH – MAİNZ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bayern Münih ve Mainz'ın karşı karşıya geleceği mücadele, Almanya'nın Münih kentinde bulunan Allianz Arena'da oynanacak.