EuroLeague'de kritik mücadelede Barcelona ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. Dev maç öncesi "Barcelona Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?" sorusu öne çıkarken, basketbol tutkunları karşılaşmanın canlı yayın bilgileri, kanal ve platform detaylarını öğrenmek istiyor.

BARCELONA – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Barcelona – Fenerbahçe Beko maçı için geri sayım başladı. Basketbol tutkunlarının yakından takip ettiği mücadele, S Sport Plus ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın saati ve platform bilgileri, maçı kaçırmak istemeyen sporseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

BARCELONA – FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Barcelona ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak EuroLeague mücadelesi, S Sport Plus ve S Sport kanalları üzerinden canlı izlenebilecek. Karşılaşma, şifreli yayın kapsamında basketbolseverlerle buluşacak.

S SPORT PLUS CANLI MAÇ İZLEME PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, internet üzerinden ve dijital platformlar aracılığıyla şifreli olarak yayın yapmaktadır. Platform, mobil cihazlar, tabletler, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar üzerinden erişim imkânı sunmaktadır.

S SPORT CANLI MAÇ İZLEME KANAL VE FREKANS BİLGİLERİ

S Sport kanalı;

• Kablo TV 240

• Tivibu 73

• Turkcell TV+ 77

• Vodafone TV 11

numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir. Yayınlar Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak aktarılmaktadır.

BARCELONA – FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Barcelona – Fenerbahçe Beko EuroLeague maçı, 03 Şubat Salı günü oynanacak.

BARCELONA – FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu EuroLeague mücadelesi, saat 22.30'da başlayacak.

BARCELONA – FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Barcelona ile Fenerbahçe Beko'nun karşı karşıya geleceği EuroLeague karşılaşması, İspanya'nın Barcelona kentinde bulunan Palau Blaugrana Salonu'nda oynanacak.