Balıkesir Sındırgı 5.1 depremi öncü mü, artçı mı 24 Ocak Cumartesi?

Balıkesir Sındırgı 5.1 depremi öncü mü, artçı mı 24 Ocak Cumartesi?
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00:24'te yerin 11.04 kilometre altında 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Balıkesir Sındırgı 5.1 depremi öncü mü, artçı mı 24 Ocak Cumartesi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerden de hissedildi. Peki, Balıkesir Sındırgı 5.1 depremi öncü mü, artçı mı 24 Ocak Cumartesi?

BÜYÜKLÜĞÜ BELLİ OLDU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Saat 00:24'te meydana gelen deprem yerin 11.04 kilometre altında oluştu. Depremin enlemi 39.19139 kuzey, boylamı ise 28.29083 doğu olarak açıklandı.

Balıkesir Sındırgı 5.1 depremi öncü mü, artçı mı 24 Ocak Cumartesi?

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen deprem İstanbul ve İzmir başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Balıkesir Sındırgı 5.1 depremi öncü mü, artçı mı 24 Ocak Cumartesi?

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir açıklama yaptı. "Balıkesir Sındırgı'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir" diye yazan Yerlikaya, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Balıkesir Sındırgı 5.1 depremi öncü mü, artçı mı 24 Ocak Cumartesi?

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

İlk belirlemelere göre depremde can veya mal kaybı yaşanmadı. Yetkililer bölgede herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığını belirtirken, ekiplerin saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Depremin ardından vatandaşların yeniden ev ve iş yerlerine döndüğü, günlük yaşamın normale döndüğü ifade edildi.

BALIKESİR SINDIRGI 5.1 DEPREMİ ÖNCÜ MÜ, ARTÇI MI

Balıkesir Sındırgı depreminin öncü mü, artçı mı olduğu hakkında henüz uzmanlardan açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

