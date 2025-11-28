Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 28 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedilen ani sarsıntı, özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşlar tarafından daha belirgin şekilde fark edildi. Kentin çeşitli noktalarından gelen paylaşımlar sosyal medyada hızla yayılırken, gündem " Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusuyla şekillendi. Hissedilen hareketliliğin kaynağına dair merak, halkı AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarına yöneltti. Sarsıntıya dair tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülke çapında kaydedilen depremler, gelişmiş gözlem sistemleri sayesinde anında analiz edilerek kamuoyunun erişimine sunuluyor.

Kandilli Rasathanesi'nin sensör ağı, en küçük yer hareketlerini dahi hızlıca tespit ediyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlarken, deprem araştırmaları ve uzmanlar için de önemli bir veri kaynağı olmayı sürdürüyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın listelerinde depremlere ilişkin büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Bu sayede vatandaşlar, sosyal medyada dolaşan doğruluğu kesin olmayan paylaşımlara itibar etmeden güvenilir kaynaklardan bilgi edinebiliyor. Kurum, yıl boyunca yaptığı güncellemeler, bilgilendirme çalışmaları ve tatbikatlarla deprem farkındalığını artırmayı sürdürüyor.

28 KASIM 2025 CUMA BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

28 Kasım 2025 Cuma sabahı Balıkesir ve çevresinde kısa süreli bir sarsıntı hissedildi. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşlar titreşimi daha belirgin hissetti. Kent genelinde oluşan bu ani hareketlilik, sosyal medyada hızla yayılarak "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini içeren güncel verileri paylaşarak halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağladı. Yetkililer, yalnızca resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" listeleri, Balıkesir ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği anlık olarak takip etmek isteyenler için güvenilir ve güncel bir kaynak olmayı sürdürüyor.