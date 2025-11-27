Haberler

Balıkesir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 27 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Güncelleme:
Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedilen ani titreşim, kentte yaşayanları şaşkınlığa uğrattı. Farklı bölgelerden gelen benzer paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada yoğun şekilde paylaşıldı ve "Deprem mi oldu?" sorusu gündeme oturdu. Sarsıntının detaylarına ilişkin resmi bilgiler ise AFAD tarafından hızlıca vatandaşlarla paylaşıldı. Peki, Balıkesir'de deprem mi oldu? 27 Kasım Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedilen kısa süreli sarsıntı, özellikle yüksek katlarda yaşayanlar tarafından daha net fark edildi. Kent genelinden gelen paylaşımlar sosyal medyada hızla yayıldı ve "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu öne çıkardı. Yaşanan hareketliliğin kaynağına dair merak, vatandaşları AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarına yönlendirdi. Sarsıntıyla ilgili tüm ayrıntılar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülke çapında kaydedilen depremler, gelişmiş gözlem sistemleri sayesinde anında analiz edilerek kamuoyuna aktarılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin sensör ağı, yer hareketlerini hızlıca tespit ediyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolay erişimini sağlarken, deprem uzmanları için de değerli bir veri kaynağı oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın listelerinde depremlere ilişkin büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Böylece halk doğru bilgiye ulaşabiliyor ve sosyal medyada dolaşan söylentilere itibar etmeden güvenilir kaynaklardan haberdar olabiliyor. Kurum, yıl boyunca düzenli güncellemeler, bilgilendirme çalışmaları ve tatbikatlarla deprem farkındalığını artırmaya devam ediyor.

27 KASIM 2025 PERŞEMBE BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

27 Kasım 2025 Perşembe sabahı, Balıkesir ve çevresinde kısa süreli bir sarsıntı hissedildi. Özellikle yüksek katlarda yaşayanlar titreşimi daha belirgin algılarken, kent genelinde kısa süreli bir tedirginlik oluştu. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar, "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusunu gündeme taşıdı.

Sarsıntının ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini içeren güncel verileri paylaşarak vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağladı. Kurumlar, yalnızca resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "Son Depremler" listeleri, Balıkesir ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliği güncel olarak takip etmek isteyenler için güvenilir ve değerli bir kaynak olmayı sürdürüyor.

